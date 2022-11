Valencia-Test: Marini Schnellster, Honda schwächelt 08.11.2022 - 17:41 Von Tim Althof

Enea Bastianini verzeichnete einen Sturz Fabio Quartararo Auch Pecco Bagnaia arbeitete mit der neuen Ducati-Verkleidung Raul Fernández beim Aprilia-Debüt

Ducati-Pilot Luca Marini beendete den Valencia-Test der MotoGP-Klasse am Dienstag an der Spitze. Hinter dem Italiener setzten sich die Aprilia-Stars in Szene, auch KTM und Yamaha kamen in die Top-10. Honda liegt zurück.