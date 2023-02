Überraschung: Keine «Sprint Races» in der MotoGP

Die MotoGP-Verantwortlichen wollen durch das Kurzdistanz-Rennen am Samstag 2023 zwar die Show aufwerten, aber der Sonntag soll im Fokus bleiben. Die Sprint Races werden deshalb als «Sprint» bezeichnet.

Während in der Formel 1 in den Jahren 2021 und 2022 je drei Sprint Races stattfanden und 2023 immerhin sechs geplant sind, sind für die MotoGP-WM 2023 bei allen 21 Grand Prix Sprint Races vorgesehen. Sie beginnen am Samstag um 15 Uhr und gehen über die halbe Distanz. Punkte werden für die Top-9 vergeben, als GP-Sieg zählt aber nur der Sonntag-Auftritt.

Aber jetzt wurde von Dorna, FIM, IRTA und MSMA vereinbart: Es gibt keine Sprintrennen, sie werden einfach als «Sprint» bezeichnet. Denn der MotoGP-Event am Sonntag soll weiter klar im Vordergrund bleiben. Der Wettkampf am Samstag soll jedoch mehr Zuschauer an die Rennstrecken und vor die TV-Bildschirme locken.

Und da am Freitag nach zwei Trainings-Sessions bereits entschieden sein wird, welche zehn Fahrer direkt ins Qualifying-2 kommen und welche zwölf Kollegen sich noch im Q1 für die restlichen zwei Q2-Plätze qualifizieren können, wird auch das Interesse für den Freitag aufgewertet.

Während in der Formel 1 in der Punktetabelle pro Wochenende nur die Gesamtpunkteausbeute pro Grand Prix dargestellt wird, ist bei der Dorna geplant, dass in der MotoGP-WM beim Blick auf die WM-Tabelle klar zu erkennen ist, welche Punkte aus dem Sprint stammen und welche vom Sonntagrennen.

In der Formel 1 werden die Punkte vom Sprint Race und vom Sonntag addiert, dazu kommt noch jeweils ein Punkt für die schnellste Rennrunde.

Übrigens: In der Formel 1 begannen die Kurz-Distanzrennen 2021 als Test in Silverstone, dann folgten im selben Jahr Monza und Interlagos. 2022 wurden wieder drei Sprintrennen ausgetragen – in Imola, Spielberg und Interlagos. Die sechs Formel-1-Sprint Events in der kommenden Saison: Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Doha, Austin und Interlagos.

In der Superbike wird das Sprintrennen Sonntagvormittag ausgetragen, die zwei vollwertigen Wettkämpfe mit 25 Punkten für den Sieg am Samstag- und Sonntagnachmittag.

Und warum wird in der MotoGP jetzt offiziell die Bezeichnung Sprint statt «Sprint Race» eingeführt? «Weil es ein Sprint ist», antwortete Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta auf Anfrage von SPEEDWEEK.com.

Die WM-Punktevergabe für den «Sprint» am Samstag

1. Platz: 12

2. Platz: 9

3. Platz: 7

4. Platz: 6

5. Platz: 5

6. Platz: 4

7. Platz: 3

8. Platz: 2

9. Platz: 1

Der Zeitplan für die Motorrad-WM 2023

Freitag:

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3 Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2 Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP Practice 1



13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3 Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2 Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP Practice 2



Samstag:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3 Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2 Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 2



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint



Sonntag:

09:45 – 9:55 Uhr (10 min): MotoGP Warm-up

10.00 Uhr: MotoGP Riders Fan Parade

11.00 Uhr: Moto3-Rennen

12.15 Uhr: Moto2-Rennen

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen