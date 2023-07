Suzuki schenkt Aleix Espargaró seine GSX-RR von 2016

Gänsehaut-Moment für Aprilia-Werksfahrer und Hobby-YouTuber Aleix Espargaró: Eine Suzuki GSX-RR aus der MotoGP-Saison 2016 ergänzt ab sofort seine private Sammlung.

Seit diesem Jahr gewährt Aleix Espargaró auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig Einblicke in sein Rennfahrer-Dasein, er nimmt die Fans mit in seinen Alltag oder öffnet das Tor zu seiner Garage. Der «41 Team Workshop» enthält eine beeindruckende Sammlung an PS-starken Fahrzeugen und Motorrädern, die kürzlich um ein ganz besonderes Exponat ergänzt wurde.

Auf dem Rückweg von Assen nach Andorra, wo Aleix mit seiner Frau Laura und den Zwillingen Max und Mia lebt, lud sein Mechaniker Robert nämlich bei einem Zwischenstopp in Mailand eine GSX-RR in das Motorhome des Aprilia-Stars. Dabei handelt es sich um jenes Bike, mit dem Espargaró 2016 für Suzuki die MotoGP-WM bestritten hat.

«Es ist kein Traum, es ist real, Suzuki hat mir tatsächlich die GSX-RR geschenkt, mit der ich die MotoGP-WM 2016 bestritten habe», kam der 33-jährige Katalane ins Schwärmen. «Ich muss fast weinen, es ist echt ein Gänsehaut-Moment. Es ist unglaublich. Normalerweise ist es unmöglich, eine japanische MotoGP-Maschine für zu Hause zu bekommen. Ich habe immer danach gefragt und die Antwort war immer nein. Aber als sie sich aus der MotoGP zurückgezogen haben, haben sie mich kontaktiert und mir gesagt, dass ich das Motorrad haben könnte, mit dem das Projekt begonnen hatte, als Dankeschön. Ich hielt es für einen Scherz, aber nach eineinhalb Jahren Papierkram und Verträgen ist die GSX-RR mit der Nummer 41 aus dem Jahr 2016 jetzt hier.»

Nur noch die Frontverkleidung musste getauscht werden, mit dem Original ohne Winglets. Beim Probesitzen auf seiner alten GSX-RR staunte Aleix nicht schlecht: «Ich hatte sie nicht so klein in Erinnerung – so schmal, wie eine Moto2-Kalex. Es ist unglaublich, wie sich die MotoGP-Bikes in diesen Jahren entwickelt haben. [Die Suzuki von 2016] ist beeindruckend schön, aber mit Sicherheit sind die heutigen MotoGP-Bikes viel konkurrenzfähiger.»

«Danke an Suzuki, an Sahara-san und Davide und Roberto Brivio, die es möglich gemacht haben, dass ich dieses Motorrad haben konnte. Es ist ein Traum, ich fühle mich wie ein kleines Kind», strahlte der heutige Aprilia-Werksfahrer. «Es war sehr emotional, als ich das Bike wiedergesehen habe, weil damit alles begonnen hat. Suzuki war der erste Hersteller, der an mich geglaubt hat und dadurch mein Leben verändert hat. Denn dadurch hat mich dann Aprilia geholt, ich habe einen Sieg und Podestplätze gefeiert… Deshalb ist dieses Motorrad für mich sehr besonders.»

Aleix Espargaró fuhr 2015 und 2016 für Suzuki und landete zweimal auf WM-Rang 11. Gemeinsamer Podestplatz gelang keiner, dafür eine Pole-Position beim Catalunya-GP 2015.