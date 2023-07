Aleix Espargaró: «So kann es nicht weitergehen»

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró kritisierte die Entwicklungen, die das neue GP-Format mit sich gebracht hat und forderte daher für fundamentale Änderungen.

Das neue GP-Format, das in dieser Saison in der Königsklasse Einzug gehalten hat, traf bislang nicht bei allen Fahrern auf Begeisterung. Besonders die Tatsache, dass bereits das erste Trainings am Freitag für den Einzug ins Q2 entscheidend ist, kritisierten viele Piloten. So auch Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati), der betonte, dass die erste Session des Wochenendes als echtes «Free Practice» für die Strategiefindung gedacht sein sollte, um in diesen 45 Minuten mit dem Motorrad und den Reifen arbeiten zu können.

Die Dorna reagierte daraufhin mit einem Vorschlag der Formatänderung. Dieser scheiterte jedoch an Ducati, die diesem Vorhaben als einziger Hersteller nicht zustimmten. Inzwischen bestätigte Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer der Dorna, dass die Formatanpassung in Bezug auf das erste MotoGP-Training 2024 in Kraft treten soll.

Der charakterstarke Aleix Espargaró untermauerte die Notwendigkeit, das neue Format weiterhin zu optimieren. «Ich mache nur meinen Job», schob der Aprila-Werksfahrer voraus, ist aber überzeugt: «Ich bin zur Safety Commission gegangen, denn der Freitag sollte entspannter ablaufen.»

Der 33-jährige Spanier fand daraufhin deutliche Worte: «So wie die Meisterschaft momentan abläuft, kann es nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass bei jedem Grand-Prix zwei oder drei Fahrer im Krankenhaus landen.» Tatsächlich zeigt die Zwischenbilanz, dass sich 13 der 22 MotoGP-Stammfahrer in der ersten Hälfte der Saison 2023 bereits Verletzungen zugezogen haben oder unter körperlichen Beeinträchtigungen litten.

«Ich hoffe, dass es dort bald einige Änderungen geben wird», verwies Espargaró mit Blick auf 2024 und betonte: «Ich weiß nicht, wie die anderen Fahrer agieren, aber ich werde mich weiterhin für unsere Sicherheit stark machen.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe



WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.