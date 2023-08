Offiziell: Marco Bezzecchi auch 2024 im VR46 Team

Es hatte sich abgezeichnet, vor dem Catalunya-GP folgte nun auch die offizielle Bestätigung: Marco Bezzecchi wird auch in der kommenden MotoGP-Saison im Rennstall von Valentino Rossi antreten.

Mit 15 Jahren kam Marco Bezzecchi in die VR46 Riders Academy seines Idols Valentino Rossi, neun Jahre später bescherte er dem MotoGP-Team des neunfachen Weltmeisters in dieser Saison im Regenrennen von Las Termas in Argentinien den ersten GP-Sieg in der Königsklasse. In Le Mans folgte dann im Trockenen MotoGP-Sieg Nummer 2.

Mit seinen Leistungen empfahl sich der WM-Dritte für eine aktuelle Ducati-Werksmaschine für 2024, die hätte «Bez» aus vertraglichen Gründen allerdings nur bei Prima Pramac Racing erhalten. Der 24-jährige Italiener jedoch fühlt sich in seiner VR46-Mannschaft angeführt von Crew-Chief Matteo Flamigni (ehemaliger Elektronik-Ingenieur von Valentino Rossi) zu Hause und Mentor «Vale», sonst kaum im operativen Teammanagement tätig, setzte sich persönlich dafür ein, das Talent im VR46 Racing Team zu halten.

Die Entscheidung sei gefallen, verriet Bezzecchi dann nach seinem dritten Platz im Motorrad Grand Prix von Österreich. Verkündet wurde sie aber erst am heutigen Mittwoch, Überraschungen blieben dabei aus: Wie erwartet verlängerte der achtfache GP-Sieger seine Zusammenarbeit mit dem Rossi-Rennstall um eine weitere Saison. Seit 2020 (damals noch in der Moto2) fährt er in VR46-Farben.

«Ich bin sehr glücklich bestätigen zu können, dass ich 2024 mit dem Mooney VR46 Racing Team auf der Strecke sein werde. Diese Mannschaft war entscheidend für meine Karriere – und nicht nur im Sport – bis heute und auch in Zukunft», unterstrich Marco. «Ich bin 2020 in der Moto2 ins Team gekommen, wir sind 2022 gemeinsam in die MotoGP aufgestiegen und haben in diesem Jahr schon großartige Erfolge gefeiert. Gemeinsam mit dieser Gruppe weiter zu wachsen, mit der Unterstützung von Ducati, ist für mich die natürliche Entscheidung.»

«2024 bringt viele Erwartungen mit sich, ich will mich im Moment aber auf diese Saison konzentrieren. Wir kämpfen um die Top-3 in der WM, wir haben Chancen auf den Team-Titel und ich bin überzeugt, dass jede Person im Team ihr Maximum geben wird, um diese Ziele zu erreichen. Danke an Vale, Uccio und Pablo, an die VR46 Riders Academy und an alle, die das möglich gemacht haben. Im Team von Vale zu bleiben, ist für mich eine Ehre und eine große Motivation», schob Bez nach.

Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci, der mehrfach betont hatte, seine Fahrer nur an ein Werksteam abgeben zu wollen, zeigte sich natürlich erfreut. «Ich bin glücklich, weil ich weiß, welchen Wert es für Marco hat, in unserer Familie bleiben zu können. Als Team werden wir ihm gemeinsam mit Ducati alle verfügbaren Ressourcen und den größtmöglichen Einsatz entgegenbringen, um mit der Gelassenheit und dem Teamspirit weiterzuarbeiten, die uns in dieser Saison großartige Ergebnisse ermöglicht haben», ergänzte Uccio.

Details zur Form der Unterstützung aus Borgo Panigale gehen aus der offiziellen Bekanntmachung keine hervor.