Alex Rins: Schrauben locker, Comeback-Termin ungewiss

Mehr als drei Monate sind seit dem verhängnisvollen Sturz von Alex Rins in Mugello vergangen. Trotzdem kann der Spanier vorläufig nicht sagen, wann er wieder in der MotoGP-WM antreten wird.

Alex Rins äusserte sich heute zum ersten Mal zu seinem nicht zufriedenstellend verlaufenen Honda-Fireblade-Test in Aragón. «Ich habe zuerst einmal mit einem kleinen Motorrad geübt, dann bin ich vor zwei Wochen am Wochenende vom Barcelona-GP ins MotorLand Aragón gefahren und habe dort mit einer Honda CBR1000 Fireblade trainiert», erzählte Texas-Sieger Rins, der sehr behutsam zu seinem Bike humpelte. «Es ging darum, wieder auf Speed zu kommen, mit 300 km/h zu fahren, hart zu beschleunigen, dann hart zu bremsen und meine Gefühle zu testen. Klar, die Fireblade ist ein ganz anderes Motorrad als meine MotoGP-Honda. Trotzdem war es ein harter Tag, ich hatte starke Schmerzen. Aber wir werden weiterarbeiten, im Fitness-Centre und mit meinem Physio.»

«Ehrlich gesagt, es ist nicht so gut gelaufen, wie ich erwartet und erhofft habe. Ich weiß nicht, was jetzt der nächste Schritt sein wird. Ich werde auf jeden Fall alles tun, um so bald wie möglich auf die MotoGP-Strecken zurückzukehren», ergänzte der sechsfache MotoGP-Sieger, der in Indien (24.10.) und Japan (1.10.) auf jeden Fall noch von Stefan Bradl ersetzt werden wird.

Der 33-jährige Bayer bereitet sich darauf vor, auch die nächsten drei Grand Prix in Mandalika (15.10.), Phillip Island (22.10.) und Buriram (29.10.) für LCR zu bestreiten.

Der 27-jährige Alex Rins klagte vor einigen Wochen nach dem Mugello-Crash (Schien- und Wadenbeinbruch) zuerst über Nervenschmerzen. Nun verursachen die Schrauben immer noch Schmerzen, denn sie haben sich offenbar nicht perfekt mit dem Knochen verbunden und sind teilweise locker und beweglich.

Deshalb musste der sechsfache MotoGP-Sieger sein für Barcelona oder Misano erhofftes Comeback absagen und inzwischen noch weiter verschieben.

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.