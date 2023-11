Valencia Live-Ticker: Bagnaia ist MotoGP-Weltmeister

Auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia fällt im letzten Rennen der Saison die MotoGP-Titelentscheidung 2023: SPEEDWEEK.com tickert den finalen Showdown ab 15 Uhr live.

Francesco «Pecco» Bagnaia geht mit 14 Punkten Vorsprung auf Sprintsieger Jorge Martin in das letzte Rennen der Saison. Das bedeutet: Ein Top-5-Platz würde dem Ducati-Werksfahrer in jedem Fall reichen, um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Gewinnt sein Herausforderer aus dem Prima Pramac Racing Team nicht, würde er sich auch als Zehnter noch zum Weltmeister küren. Sollte Martin die Top-3 verpassen, wäre Bagnaia in jedem Fall der Champion.

Weil Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales, der Schnellste des Qualifyings, im Warm-up ein Flaggensignal missachtet hatte und deshalb in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten versetzt wurde, fuhr Bagnaia sogar von der Pole-Position los.

Das Saisonfinale im Live-Ticker: