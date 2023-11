Valencia: Sprintsieg für Martin, Marc Márquez Dritter

Die MotoGP-WM 2023 entscheidet sich erst am Sonntag: Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin verkürzte seinen Rückstand auf Pecco Bagnaia (5.) im Sprint auf 14 Punkte.

Von der Pole-Position fuhr Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales los, im Fokus stand aber Francesco «Pecco» Bagnaia: Der Ducati-Werksfahrer ging von Startplatz 2 mit 21 Punkten Vorsprung auf Jorge Martin (Startplatz 6) in den letzten Tissot-Sprint der Saison und hatte damit einen Matchball.

Der Titelverteidiger bog zwar als Führender in die erste Kurve ein, wurde aber bereits in der ersten Runde auf Rang 5 verdrängt. Vor allem fand sein WM-Rivale Martin früh einen Weg vorbei – und der Pramac-Ducati-Star holte mit seinem neunten Sprintsieg das Maximum heraus.

Hinter Red Bull-KTM-Ass Brad Binder feierte Marc Márquez an seinem letzten Wochenende mit dem Repsol-Honda-Werksteam einen emotionalen dritten Rang.

So lief der Sprint:

Start: Bagnaia geht in Führung, aber Pole-Mann Viñales schiebt sich in Kurve 2 wieder vorbei und übernimmt Platz 1. Martin schon auf Platz 3.



1. Runde: Martin attackiert seinen Titelrivalen auf Anhieb – davon profitieren Binder und Marc Márquez, die beide überholen. Bagnaia beendet die erste Runde nur als Fünfter hinter Martin. Bastianini hängt am Ende des Feldes sechs Sekunden zurück.



2. Runde: Viñales führt 0,8 sec vor Binder, Martin und Marc Márquez. Weitere 0,7 sec dahinter folgt Bagnaia vor Quartararo, Bezzecchi und «Diggia».



3. Runde: Viñales nur noch 0,5 sec vor dem Verfolgertrio, dahinter setzt Quartararo Bagnaia unter Druck.



4. Runde: Bezzecchi setzt sich in Kurve 1 vor Quartararo auf Platz 6, aber der kontert in Kurve 4.



5. Runde: An der Spitze sind Binder, Martin und Marc Márquez dran an Viñales. Quartararo stürzt in Kurve 6 beim Versuch, Bagnaia zu überholen. Vor dem WM-Leader klafft bereits eine Lücke von zwei Sekunden auf die Top-4.



6. Runde: Binder zeigt sich neben Viñales, der die Angriffe aber noch abwehrt.



7. Runde: Binder findet einen Weg vorbei und übernimmt Platz 1. Dicht dahinter versucht es Marc Márquez innen gegen Martin, kommt aber nicht vorbei.



8. Runde: Auf Start-Ziel schiebt sich Martin an Viñales vorbei auf Platz 2. Der Aprilia-Pilot verliert einen weiteren Platz an Marc Márquez, hinter den Top-2 geht eine kleine Lücke auf. Und Martin schnappt sich in Kurve 10 auch Binder, der etwas weit geht, und übernimmt die Spitze!



9. Runde: Martin führt 0,4 sec vor Binder. Weitere 0,6 sec dahinter folgt Marc Márquez, der seinerseits Viñales abgeschüttelt hat. Bagnaia kommt mit Diggia im Schlepptau näher!



10. Runde: Di Giannantonio hängt am Heck des fünftplatzierten WM-Leaders, er wagt aber kein Manöver.



11. Runde: Martins Vorsprung wird etwas kleiner, er liegt noch 0,3 sec vor Binder. Bagnaia hat wieder 0,7 sec Rückstand auf Viñales (4.) und Diggia weiter am Heck hängen.



12. Runde: Binder gibt nicht auf, kommt aber nicht ganz heran an den weiter führenden Martin. Marc Márquez fährt einem sicheren dritten Platz entgegen.



Letzte Runde: Jorge Martin gewinnt vor Brad Binder und Marc Márquez. Bagnaias (5.) Vorsprung schmilzt damit auf 14 Punkte.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Marini, Ducati, + 10,887

15. Morbidelli, Yamaha, + 11,943

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

17. Bastianini, Ducati, + 12,599

18. Nakagami, Honda, + 13,787

19. Rins, Honda, + 20,378

20. Savadori, Aprilia, + 25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand nach 38 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 442 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 675 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 633 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.