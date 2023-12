«BACK2BACKgnaia»: Der Film zu Peccos Titelgewinn

Ducati und Pecco Bagnaia nehmen alle Ducatisti und MotoGP-Fans in einem gelungen Doku-Film mit hinter die Kulissen der WM-Titelentscheidung 2023 in Valencia – mit bisher unveröffentlichten Einblicken und Stimmen.

Unter dem Titel «BACK2BACKgnaia: Ducati and Pecco’s intense showdown to MotoGP Glory» veröffentlichte Ducati am Freitag ein fast 15-minütiges Video rund um die WM-Entscheidung beim Saisonfinale in Valencia, als sich Francesco «Pecco» Bagnaia zum zweiten Mal zum MotoGP-Weltmeister kürte und damit die #1 auf seiner Werks-Ducati erfolgreich verteidigte – zuletzt war das Honda-Legende Mick Doohan 1998 gelungen.

Den Fans gewährt der Kurzfilm neue Einblicke hinter die Kulissen und in die Ducati-Lenovo-Box. Die entscheidenden Momente des finalen Showdowns zwischen Bagnaia und seinem Markenkollegen Jorge Martin sind auf und neben der Strecke zu sehen.

Zu Wort kommen dazu neben dem italienischen MotoGP-Weltmeister sein Vater Pietro Bagnaia, seine Schwester und Assistentin Carola Bagnaia, sein Kumpel und Ex-Rennfahrer Mattia Pasini, Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi, Peccos Chefmechaniker Marco Ventura und der neunfache Weltmeister Valentino Rossi.

«Das Wochenende von Valencia war sehr emotional und es ist sehr schön, es fast einen Monat später neu aufleben zu lassen», kommentierte Bagnaia den Doku-Film. «Wir mussten bis zum Schluss kämpfen, um den Titel erfolgreich zu verteidigen, und es dann mit einem Sieg im Rennen zu schaffen, war unglaublich. Es ist schön, auch die Stimmen und die Reaktionen von denen zu hören, die an meiner Seite waren und mit mir diese intensive Saison erlebt haben. Ich hoffe, dass alle Fans, die dieses Video sehen, die Emotionen spüren und näher an uns dran sein können. Danke an alle Ducatisti. Frohe Feiertage!