Binder über Acosta: «Er ist richtiggehend geflogen!»

Das südafrikanische Red Bull-KTM-Ass Brad Binder macht sich Gedanken über die Qualitäten von Spaniens MotoGP-Sensation Pedro Acosta – und erinnert sich dabei an seine eigene Rookie-Zeit in der Motorrad-Königsklasse.

Brad Binder (28) kam im MotoGP-Hauptrennen von Portimão am Sonntag auf Platz 4 ins Ziel – auch, weil er drei Positionen durch Probleme und Stürze von Konkurrenten vor ihm gewann. Zur Performance von MotoGP-Rookie Pedro Acosta, der ihn eingangs von Runde 5 am Ende der Zielgeraden ausbremsen konnte, fiel auch Binder ausschließlich Lob ein. Fakt ist: Brad lag im Ziel fast sechs Sekunden hinter dem coolen Teenager.

«Als er mich überholt hat, ist er richtiggehend geflogen. Es ist wirklich speziell», lobt Binder den 19-jährigen Acosta. «Wenn man Pedro fahren so sieht, dann merkt man, wie gut er ist. Es ist die Art wie er das Motorrad kontrolliert. Er nimmt viel Kurvenspeed mit und richtet das Bike dann sehr gut auf. Ich muss den Hut ziehen – er ist wirklich eine tolle Nummer, und er verdient das Podium.»

Brad Binder fühlte sich an seine eigene Rookie-Zeit in der MotoGP-WM erinnert: «Beim ersten Test hatte ich Probleme. Ich dachte dann beim ersten Rennen, ich sei super schnell – bin dann aber sehr oft abgeflogen (lacht laut). Ich erinnere mich noch: Ich dachte damals, ich könnte fliegen, permanent Leute ausbremsen und irgendwelche lustige Dinge aufführen.»

Doch bald schon die Einsicht: «Man realisiert dann, dass diese Jungs die Reifen schonen oder irgendwas anderes im Schilde führen. Das sind halt all diese Überraschungen, die man so erlebt auf dem Weg. Es ist jedenfalls cool, gegen die Jungs zu fahren zu denen man stets hochgeschaut hat. Ich habe es geliebt – es war so cool! Ich denke aber auch, es ist jetzt härter als in meiner Zeit. Es ist definitiv ein Abenteuer, das ist ganz klar!»

Harte Konkurrenz im eigenen Stall findet der Südafrikaner ausschließlich positiv: «Ich hatte in meiner Karriere immer gute Teamkollegen, die mich wirklich gepusht haben. Man kann das jetzt als Glück oder Last sehen – aber ich habe es immer als positiv empfunden. Ich denke, wir können gemeinsam (mit Acosta) wirklich Gas geben und versuchen, dieses ganze Projekt ordentlich weiterzubringen.»