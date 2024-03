Pedro Acosta (3.): «Wie zu meinen Moto3-Zeiten»

In seinem erst zweiten MotoGP-Sonntagsrennen stiegt Pedro Acosta (GASGAS Tech3 Factory Racing) beim Portugal-GP als Drittplatzierter auf das Siegertreppchen und überholte in den Geschichtsbüchern damit Marc Márquez.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Pedro Acosta das MotoGP-Podest erklimmen würde. Doch dass dies dem 19-jährigen Ausnahmetalent bereits bei seinem zweiten GP-Rennen in der Königsklasse gelingt, war durchaus überraschend.

Dabei begann das Wochenende an der Algarve für den MotoGP-Rookie etwas holprig. Am Freitag verpasste er als Elfter knapp den direkten Einzug ins Q2, platzierte sich im Qualifying dann aber auf einem bemerkenswerten siebten Startplatz. «Man muss bedenken, dass ich am Freitag noch außerhalb der Top-10 lag. Für mich war das Wochenende eine besondere Herausforderung, da ich hier zum ersten Mal mit einem MotoGP-Bike unterwegs war. Daher lag ich am ersten Tag recht weit hinten», analysierte der Fahrer des GASGAS Tech3 Factory Racing Teams selbstkritisch.

Im Sprint-Rennen sammelte Acosta am Samstag als Siebter wieder fleißig WM-Punkte und auch der Start in den 25-Runden-GP am Sonntag verlief für den Moto2-Weltmeister von 2023 vielversprechend. Acosta behauptete in den ersten Runden den Platz 7 und kämpfte dabei gegen seine KTM-Markenkollegen Brad Binder und Jack Miller.

Nachdem er sich von den beiden Werkspiloten freigefahren hatte, machte «Él Tiburon» Jagd auf keinen geringeren als Marc Márquez (Gresini Ducati), den er schließlich beim Anbremsen auf Kurve 1 souverän überholte. Sein nächstes Ziel war Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati), mit dem sich Acosta über viele Runden ein enges Duell lieferte.

«Ich fühle mich beim Überholen einfach wohl. Das Gefühl zum Vorderrad und das Vertrauen bei den Überholvorgängen erinnert mich sehr an meine Moto3-Zeiten und meine Jahre im Red Bull Rookies Cup», erklärte der Moto3-Weltmeister von 2021 seine Fähigkeiten. Aufgrund eines Sturzes von Maverick Viñales (Aprilia) kletterte er schließlich als Dritter aus das Siegertreppchen.

Mit nur 19 Jahren und 304 Tage ist Acosta der drittjüngste Fahrer in der Geschichte der Königsklasse, dem dies gelingt. Nur Randy Malmo (1970 – 19 Jahre und 261 Tage) und Eduardo Salatino (1962 – 19 Jahre und 274 Tage) waren bei ihrem Podiumsdebüt jünger. Damit verdrängt der Spanier auch den achtfachen Weltmeister Marc Márquez, der es 2013 in Katar mit 20 Jahren und 49 Tagen erstmals auf das Siegertreppchen schaffte.

Auf diese Errungenschaft hin sprach Acosta seinem Team einen besonderen Dank aus: «Ich weiß, dass ich während eines Rennwochenendes nicht der einfachste Charakter bin. Doch das Team macht einen unglaublichen Job, um mir zu helfen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel sie am Abend und in der Nacht noch arbeiten. Am nächsten Morgen wird mir dann eine lange Liste an Daten vorgesetzt, die zeigt, wo ich mich noch verbessern kann. Dafür bin ich ihnen enorm dankbar.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Portimão:

1. Martin, Ducati, 25 Rdn in 41:18,138 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,882 sec

3. Acosta, KTM, + 5,362

4. Binder, KTM, + 11,129

5. Miller, KTM, + 16,437

6. Bezzecchi, Ducati, + 19,403

7. Quartararo, Yamaha, + 20,130

8. Espargaró, Aprilia, + 21,549

9. Oliveira, Aprilia, + 23,929

10. Di Giannantonio, Ducati, +28,195

11. Fernández, KTM, + 28,244

12. Mir, Honda, +29,287

13. Rins, Yamaha, + 31,334

14. Nakagami, Honda, + 34,932

15. Zarco, Honda, + 38,267

16. M. Márquez, Ducati, + 40,174

17. Marini, Honda, + 40,775

18. Morbidelli, Ducati, + 52,362



WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Martin, 60 Punkte. 2. Binder, 42. 3. Bastianini, 39. 4. Bagnaia, 37. 5. Acosta, 28. 6. Marc Márquez, 27. 7. Aleix Espargaró, 25. 8. Vinales, 19. 9. Miller, 16. 10. Di Giannantonio, 15. 11. Quartararo, 15. 12. Alex Márquez, 13. 13. Bezzecchi, 12. 14. Oliveira, 8. 15. Mir, 7. 16. Fernández, 5. 17. Zarco, 5. 18. Rins, 3. 19. Nakagami, 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM, 50. 3. Aprilia, 35. 4. Yamaha, 15. Honda, 8.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 76 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 60. 3. Red Bull KTM Factory Racing, 58. 4. Aprilia Racing, 44. 5. Gresini Racing, 40. 6. Red Bull GASGAS Tech3, 33. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 27. 8. Monster Energy Yamaha MotoGP, 18. 9. Trackhouse Racing, 8. 10. Repsol Honda Team, 7. 11. LCR Honda, 7.