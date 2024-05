Live-Ticker MotoGP: Die Barcelona-Show im Minutentakt

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Circuit de Barcelona-Catalunya. Erfahren Sie, wie es den MotoGP-Stars Martin, Bagnaia, Marquez, Acosta, Espargaro & Co über die 24 Runden läuft.

Das Sprintrennen am Samstagnachmittag war an Dramatik kaum zu überbieten, Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Brad Binder (Red Bull KTM) und Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) stürzten in dieser Reihenfolge jeweils in Führung liegend.



So kam Polesetter Aleix Espargaro (Aprilia) zu einem emotionalen Sieg, der Abschied von seinem Heimpublikum in Montmelo nahe Barcelona hätte nicht besser laufen können.

Während der Sprint nur über zwölf Runden ging, müssen die Fahrer der Königsklasse im Grand Prix 24 absolvieren. Dann wird das Reifenmanagement eine deutlich größere Rolle spielen – kaum eine andere Rennstrecke ist so reifenmordend wie der Circuit de Catalunya.

Aus der ersten Startreihe kommen Aleix Espargaro (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati) und Brad Binder (KTM), Reihe 2 bilden Pedro Acosta (KTM), Fabio Di Giannantonio und Jorge Martin (Ducati). In Reihe 3 stehen Raul Fernandez (Aprilia), Alex Rins (Yamaha) sowie Jack Miller (KTM).



Wie das Rennen in Barcelona im Detail läuft, erfahren Sie im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com ab 13.30 Uhr.