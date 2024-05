Sensations-Sprint: Espargaro vor Márquez und Acosta

In der letzten Runde des MotoGP-Sprints von Barcelona riss es die Zuschauer von den Sitzen. Nach einem Sturz von Pecco Bagnaia kurz vor dem Ziel kommt es einen spanischen Dreifach-Triumph mit dem Sieger Aleix Espargaro.

Immer vollere Tribünen und steigende Temperaturen kündigten den Sprint in Montmelo standesgemäß an. Bei Sonne und 23 Grad bezogen 22 MotoGP-Fixstarter plus Wildcard-Fahrer Stefan Bradl ihre Startplätze auf der ein Kilometer langen Startgeraden.

Freie Aussicht genossen Piloten zwei Aprilia-Fahrer und ein Ducati-Pilot. Aleix Espargaro auf Startplatz 1 – neben dem gefeierten Veteran Weltmeister Francesco Bagnaia sowie Trackhouse-Youngster Raul Fernandez, der sich am Morgen überraschend zunächst durch das erste Quali und dann in die erste Reihe gekämpft hatte. Nicht minder explosiv Reihe 2 mit Binder, Acosta und Di Giannantonio. WM-Spitzenreiter Jorge Martin hatte an siebter Stelle Aufstellung bezogen. Direkt daneben die nächste Überraschung in Form von Yamaha-Mann Alex Rins. Wie schon in Le Mans weit hinten, diesmal gar nur auf Position 14, Gresini-Star Marc Márquez.

Einen überragenden Start in den sechsten Sprint des Jahres schafften auf dem knapp 50 Grad heißen Asphalt die roten Bikes von Pecco Bagnaia und Pedro Acosta. Hinter den beiden bogen Raul Fernandez und Brad Binder in Kurve 1 ein. Auch MM93 hatte sich bestens wegkatapultiert. Márquez erreichte die erste Zwischenzeit als Achter. Jorge Martin lag zunächst an sechster Stelle, überholte dann aber schnell den schlecht weggekommenen Aleix Espargaro.

Besonders aggressiv unterwegs: Raul Fernandez. Der Trackhouse-Junior holte sich erst Acosta und wenig später den Weltmeister. Der Spanier fuhr sogar einen kleinen Vorsprung heraus. In Runde sechs übertrieb es der Aprilia-Pilot. Am Ende der Gegengeraden schmiss Fernandez die RS-GP weg. Nun hatte Brad Binder die Führung inne. Doch dem KTM RC16-Piloten traf nur zwei Runden dasselbe Schicksal. In Kurve fünf verlor der Südafrikaner die Kontrolle über das Vorderrad.

Mittlerweile hatte sich Aleix Espargaro gefangen und die kleine Lücke zur Spitze geschlossen. Doch ganz vorne schmetterte Bagnaia mit starken Runden eine halbe Sekunde Vorsprung heraus.





Mit noch drei zu fahrenden Runden hatte sich Gresini-Pilot Márquez bereits an Jorge Martin vorbei an die vierte Stelle geschoben. Tragisch – in dieser Runde flog auch die zweite Trackhouse-Aprilia mit Miguel Oliveira von der Rennbahn.

Bagnaia vor Espargaro vor Acosta und Márquez – so ging es in die letzte Runde. Erst holt Márquez Acosta für einen Podestplatz. Dann das unfassbare: Eine halbe Runde vor dem Ziel stürzt der Weltmeister mit klarem Vorsprung aus dem Rennen! Aleix Espargaro erbt den Sieg. Neben dem Katalenen feiern auf dem Podium der sechsfache MotoGP-König Marc Márquez und Geburtstagskind Pedro Acosta.

Unscheinbarer Vierter wird Jorge Martin vor Enea Bastianini. «Diggia», Miller, Vinales und Bezzecchi beschließen die Punkteränge. HRC-Pilot Stefan beendet seine Testmission ordnungsgemäß auf dem 18. Platz.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda,+33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.