MotoGP auf dem Red Bull Ring: Tipps für die Anreise

Von 16. Bis 18. August findet auf dem Red Bull Ring in der Steiermark der Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 statt. Hier gibt es alle Infos für eine stressfreie Anreise.

Spätestens seit dem Ende der MotoGP-Sommerpause in Silverstone sind die heimischen Fans bereit für die Zweirad-Elite, die schon nächste Woche in Österreich gastiert. Damit einem perfekten Rennwochenende auf dem Red Bull Ring nichts im Weg steht, gibt es zahlreiche Anreise-Varianten.

Wer frühzeitig aufbricht oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt, reist stressfrei, kostengünstig und umweltfreundlich ins steirische Murtal.

Frühaufsteher sind im Vorteil

Unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels ist eine frühe Ankunftszeit ratsam, denn von Freitag, 16. August bis Sonntag, 18. August, ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um den Spielberg zu rechnen. Details zur Anreise mit Bahn & Shuttlebus, mit dem Fahrrad, Infos und Lagepläne für Auto/Motorradfahrer, zu «Park & Bike» sowie Informationen für Camper gibt es unter www.redbullring.com/motogp-anreise.

Anreise mit der Bahn

«Alles aussteigen» heißt es für Fans des «Motorrad Grand Prix von Österreich 2024» traditionell am Bahnhof Knittelfeld. Mit kostenlosen regionalen Shuttlebussen geht es zum Red Bull Ring und auch wieder retour – von Freitag bis Sonntag zwischen 07:00 und 23:00 Uhr, zwei- bis dreimal pro Stunde (Sonntag bis 20.00 Uhr).

Zusätzlich fahren Shuttlebusse in regelmäßigen Abständen vom Busbahnhof Judenburg.

Anreise mit dem Fahrrad

Bei der Therme Fohnsdorf steht ein Park & Bike Parkplatz zur Verfügung, der über die S36 von beiden Richtungen kommend über die Abfahrt Judenburg-Ost erreichbar ist. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen bis zum Veranstaltungsgelände mit drei Fahrradabstellplätzen.

Mit dem Motorrad zur MotoGP

Für Biker bieten sich Alternativen zur A9 und zur S36 an: vom Norden über den Triebener Tauern und vom Süden über das Gaberl oder den Obdacher Sattel. Der zentrale Motorrad-Parkplatz bei P4 verfügt über Bikergarderoben. Gegen eine Gebühr (15 Euro/Tag bzw. 35 Euro/Wochenende) kann das Motorrad-Equipment abgegeben werden. Die Bikergarderoben können nicht nur von Motorradfahrern, sondern von jedem Besucher auch zur Aufbewahrung von größeren Taschen genutzt werden.

Mit der perfekten Routenplanung schneller am Ziel

Die Anreise optimal zu planen, kann bei der Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug viel Zeit sparen. Besucher sollten die unter www.redbullring.com/motogp-anreise empfohlenen Routen wählen. Entlang der Anfahrtswege werden Fans abhängig von der Anreiseroute zu den Parkplätzen geleitet, die allen Ticketbesitzern kostenlos zur Verfügung stehen.

Volles Programm

Wenn die schnellsten Motorrad-Rennfahrer der Welt in der Steiermark gastieren, stehen auch abseits der Rennstrecke zahlreiche Highlights am Programm. WM-Stars hautnah sind beim Pit Lane Walk „Meet the Riders“ und beim „Hero Walk am Styrian Green Carpet“ garantiert. In der MotoGP Bike City sorgen Adrian Guggemos Trial Stuntshows sowie Alexander Eder, Granada, „U2 TRIBUTE – Achtung Babies“ und „KISS FOREVER“ für perfekte Stimmung.

Alle Infos zum „Motorrad Grand Prix von Österreich 2024“ und Tickets gibt es unter www.redbullring.com.