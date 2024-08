Idemitsu-LCR-Honda: 2025 mit Chantra statt Nakagami?

Aktuell mit Idemitsu-Honda in der Moto2 aktiv: Somkiat Chantra

Zu den wenigen freien MotoGP-Jobs zählt der Platz im Idemitsu-LCR-Team von Lucio Cecchinello. Der Thailänder Somkiat Chantra ist ein Kandidat, um Routinier Taka Nakagami ab 2025 abzulösen.

In der MotoGP-WM werden in den nächsten Wochen die letzten Plätze für die Zeit ab 2025 vergeben. Bei LCR Honda – dem Team des italienischen Ex-GP-Stars Lucio Cecchinello – steht in der Garage neben Johann Zarco eine Wachablöse bevor. Der zuletzt chronisch glück- und erfolglose Taka Nakagami könnte von Somkiat Chantra abgelöst werden.

Chantra, der auch als Regenkünstler gilt, wäre der erste Thailänder in der Motorrad-Königsklasse. Der alktuell Elfte der Moto2-WM würde dem Honda-Mega-Markt neuen Schwung verleihen. Dieses Szenario wäre mittlerweile gar keine große Überraschung mehr. Chantra hat in der Moto2 in Indonesien (2022) und in Japan (2023) gewonnen. Der 25-Jährige fährt bereits seit 2019 im Team Asia unter dem Sponsor Idemitsu – ein Konzern, der auch auf der LCR-Honda allgegenwärtig ist.

Nakagami fährt seit der Saison 2018 bei LCR in der MotoGP-WM. Sein größter Erfolg war bisher vierte Plätze in Jerez und Valencia im Jahr 2020 und ebenfalls in Jerez 2021. Fakt ist: Nakagami kämpft seit zwei Jahren verzweifelt mit der nicht konkurrenzfähigen Honda. Obwohl er von den aktuellen Fahrern klar die meiste Erfahrung auf der RC213V hat, hatte der Japaner aus Chiba gegen Marini, Mir und seinen Teamkollegen Zarco zuletzt das Nachsehen.

Sollte es der Thailänder in die MotoGP-WM schaffen, könnte dennoch ein neuer Japaner andocken. Bekannt ist, dass Ai Ogura (23) in konkreten Gesprächen mit Trackhouse Racing und Aprilia steckt. Promoter Dorna wäre aber wohl nicht restlos zufrieden. Denn wichtig wäre auch ein US-Amerikaner in Person von Moto2-Spitzenmann Joe Roberts (27). Für den beliebten Kalifornier aus dem Team von American Racing wäre aber im Falle der skizzierten Bewegungen kein Platz mehr.

MotoGP – Die vorläufige Aufstellung für 2025

Ducati Lenovo

#1 Francesco Bagnaia – Ducati GP25

#93 Marc Márquez – Ducati GP25



Pertamina Enduro VR46 Racing

#49 Fabio Di Giannantonio – Ducati GP25

#21 Franco Morbidelli* – Ducati GP24



Gresini Racing

#72 Alex Márquez – Ducati GP24

#54 Fermin Aldeguer* – Ducati GP24



Aprilia Racing

#89 Jorge Martin – Aprilia RS-GP (2025)

#72 Marco Bezzecchi – Aprilia RS-GP (2025)



Trackhouse Racing

#25 Raul Fernandez – Aprilia RS-GP (2025)

Platz noch offen – Aprilia RS-GP (2025)



Red Bull KTM Factory Racing

#33 Brad Binder – KTM RC16 (2025)

#31 Pedro Acosta – KTM RC16 (2025)



Red Bull KTM Tech3 Racing

#12 Maverick Vinales – KTM RC16 (2025)

#23 Enea Bastianini – KTM RC16 (2025)



Honda/HRC (Hauptsponsor noch offen)

#10 Luca Marini – Honda RC213V (2025)

#36 Joan Mir – Honda RC213V (2025)



Castrol Honda LCR

#5 Johann Zarco – Honda RC213V (2025)



Idemitsu Honda LCR

Platz noch offen – Honda RC213V (2025)



Monster Energy Yamaha

#20 Fabio Quartararo – Yamaha YZR-M1 (2025)

#42 Alex Rins – Yamaha YZR-M1 (2025)



Pramac Racing

Platz noch offen – Yamaha YZR-M1 (2025)

Platz noch offen – Yamaha YZR-M1 (2025)





*noch nicht offiziell bestätigt