Alex Rins (Yamaha): Minibike vor Spielberg-Comeback

Yamaha-MotoGP-Werksfahrer Alex Rins trainiert nach seiner Handverletzung wieder privat auf dem Minibike für sein Comeback nächste Woche beim Österreich-Grand Prix auf dem Red Bull-Ring in Spielberg.

Alex Rins ist drei Tage nach dem britischen Grand Prix-Wochenende in Silverstone trotz seiner Verletzung an der Hand wieder auf ein Motorrad gestiegen. Diesmal war es aber eine Einheit auf einem Viertakt-Minibike. Schauplatz des privaten Aufbautrainings des 28-jährigen Spaniers war die GoKart-Schleife auf dem «Circuit de Osona» in der Ortschaft in Vic, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Barcelona.

Alex Rins hatte sich im Juni bei der Dutch-TT in Assen bei seinem heftigen Highsider unmittelbar nach dem Start zum Hauptrennen das rechte Handgelenk gebrochen. Erklärtes Ziel des Yamaha-Werksfahrers ist es jetzt, das kommende Österreich-Wochenende auf dem Red Bull-Ring von Spielberg von 16. bis 18. August wieder ohne gröbere Probleme bewältigen zu können.

Zuletzt in Silverstone kam der Comeback-Plan noch verfrüht – der sechsfache MotoGP-Rennsieger musste sich bereits nach dem ersten Trainingstag wegen heftiger Beschwerden an der noch nicht ausgeheilten Hand wieder zurückziehen. Dass Rins ehrgeizig an seinem MotoGP-Comeback arbeitet, zeigt auch die Tatsache, dass er nach der Minibike-Session noch am selben Nachmittag zu Hause in Andorra zum Schwimmtraining eingecheckt hat.

Wichtig: Rins hatte vor dem Silverstone-Wochenende den Vertrag mit Yamaha um zwei weitere Jahre verlängert, bleibt somit bis Ende 2026 an der Seite von Speerspitze Fabio Quartararo (25), der ab 2025 der bestbezahlte Fahrer im MotoGP-Paddock sein wird. Rins hat in seiner Karriere bereits MotoGP-Rennen für Suzuki und Honda gewonnen.