Vertrag unterschrieben: Ai Ogura bei Trackhouse

Neben Fermin Aldeguer wird ein weiterer Moto2-Pilot 2025 als MotoGP-Rookie zu sehen sein: Ai Ogura unterschrieb unmittelbar vor dem Österreich-GP einen Vertrag mit dem amerikanischen Trackhouse-Team.

Was sich in den letzten Wochen bereits konkret abgezeichnet hat, wurde am heutigen Donnerstag offiziell: Moto2-Pilot Ai Ogura steigt in die MotoGP auf. Der Japaner hat einen Vertrag für 2025 und 2026 bei Trackhouse Racing unterschrieben. Pilotieren wird der 23-Jährige eine Aprilia RS-GP, die dem jeweiligen Stand der Werksmaschinen entsprechen soll.

Ogura konnte sich für den Aufstieg in die Topliga durch seine bislang konstanteste Vorstellung in der Moto2-WM empfehlen. Der von Ex-Weltmeister Hiroshi Aoyama gemanagte Ogura liegt in der WM-Tabelle hinter seinem Teamkollegen Sergio Garcia auf dem zweiten Platz. Fünf GP-Siege, allesamt in der Moto2 – stehen auf dem Konto des Piloten, der sich über den Asia Talent Cup in die Moto3-WM etabliert hatte. Sein Debüt in der Weltmeisterschaft gab Ai Ogura 2018. Auf dem Weg in Richtung MotoGP sammelte der Japaner 23 Podiumsplatzierungen.

Zunächst wurde Ogura auch als Kandidat bei LCR-Honda und damit als Nachfolger seines Landsmanns Taka Nakagami gehandelt. Doch der erfahrene Davide Brivio war schneller. Ihm gelang es den Japaner von der Zukunft auf der Aprilia zu überzeugen. Mit der Bestätigung von Ai Ogura die komplette Aufstellung der Aprilia-Struktur fixiert. Neben Jorge Martin und Marco Bezzecchi im Werksteam, startet Ogura in den nächsten beiden Jahren gemeinsam mit dem Spanier Raul Fernandez bei Trackhouse Racing.

Entsprechend begeistert zeigte sich der Japaner nach der Vertragsunterzeichnung: «Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die an diesem Projekt beteiligt sind und bei allen, die mich unterstützt haben. Das ist ein Traum! Die MotoGP ist das höchste Niveau, das man erreichen kann, also bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich in der Königsklasse fahren kann und ich kann es kaum erwarten, dies zusammen mit dem Trackhouse Racing MotoGP Team zu tun. Ich kann sehen, dass das Team wirklich konkurrenzfähig ist und das Motorrad sehr stark ist.» Mit Blick auf das anstehende Rennen in Österreich versucht Ogura dennoch den Fokus zu bewahren: «Jetzt muss ich an die Moto2-Weltmeisterschaft denken. Ich werde versuchen, dieses Jahr so gut wie möglich zu beenden und gut vorbereitet in 2025 anzukommen.»

Davide Brivio, Teamchef bei Trackhouse Racing begrüßte den Japaner offiziell: «Willkommen Ai - wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, ein neues Projekt mit Ai zu starten, einem der talentiertesten Fahrer in der Moto2. Wir schätzen seinen Fahrstil, seine Ausdauer während der Rennen und wir glauben, dass Ai das Potenzial hat, ein großer MotoGP-Fahrer zu werden. Während wir daran arbeiten werden, das Trackhouse Team als MotoGP-Projekt zu entwickeln, werden wir gleichzeitig daran arbeiten, Ai die Werkzeuge zu geben, um sein Talent auszudrücken und so viel wie möglich zu wachsen. Ich denke, dass Trackhouse mit Raul als jungem, aber erfahrenem Fahrer und Ai als neuem, wachsendem Talent eine starke Fahrerbesetzung für die Zukunft gesichert hat.»

Gleichzeitig unterstrich der Italiener wertvolle Arbeit des jetzigen Trackhouse-Piloten Miguel Oliveira: «Danke, Miguel - wir sind erst seit kurzer Zeit zusammen, aber wir konnten Miguels Talent, seine Erfahrung und seine Arbeitseinstellung im Team sehen und schätzen. Es ist schade, dass wir uns am Ende des Jahres trennen müssen, aber da wir Miguels Potenzial mit dieser Aprilia noch nicht ausgeschöpft haben, ist es wirklich zu früh für uns, um jetzt 'Danke' zu sagen. Da es noch so viele Rennen gibt, bei denen wir versuchen können, gute Ergebnisse zu erzielen, wollen wir einfach den Kopf nicht hängen lassen und versuchen, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden, und dann können wir uns hoffentlich die Zeit nehmen, den Erfolg und die gemeinsame Zeit zu feiern und Miguel 'Danke' zu sagen.»

Auch Teaminhaber Justin Marks kommentierte den wichtigen Schritt: «Wir freuen uns, mit Ai Ogura ein junges und vielversprechendes Talent in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er hat seine Vorbereitung und sein Engagement, in der Moto2 zu gewinnen, bewiesen und ist bereit für den Schritt in die MotoGP-Klasse. Wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten und ihn zu unterstützen, während er das Aprilia-Motorrad und die unglaubliche Konkurrenz auf dem höchsten Niveau des internationalen Motorradrennsports kennenlernt. Trackhouse Racing MotoGP wurde ins Leben gerufen, um die globale Expansion der Marke Trackhouse voranzutreiben. Es ist wirklich aufregend, dass wir jetzt einen Athletenstamm in unseren Teams haben, der Mexiko, die USA, Spanien, Neuseeland und jetzt auch Japan repräsentiert.»

Abschließend bedankte sich der Amerikaner ebenfalls bei Oliveira: «Trackhouse schätzt die Arbeit und den Einsatz, den Miguel in diesem Jahr, unserem ersten in der MotoGP, geleistet hat, sehr. Seine Bereitschaft, mit den neuen Besitzern zusammenzuarbeiten und das Beste aus der Aprilia RS-GP24 in dieser Saison herauszuholen, war eine enorme Hilfe für Trackhouse, sich in der Meisterschaft zu etablieren. Wir wünschen ihm das Beste für 2025 und darüber hinaus und freuen uns auf weitere Erfolge zum Abschluss der Saison 2024.»