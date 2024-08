HRC: Zweckoptimismus vor dem Österreich-GP

Für die Honda-Fahrer Luca Marini und Joan Mir geht es am MotoGP-Wochenende auf dem Red Bull Ring darum, mit der RC213V Verbesserungen zu erzielen. Beide verbinden mit Spielberg positive Erinnerungen.

Auch beim Jubiläums-GP in Silverstone gab es für die beiden Repsol-Honda-Piloten Luca Marini und Joan Mir nichts zu holen. Mit den Rängen 15 und 16 im Sprintrennen, sowie einem 17. Platz von Marini im Grand Prix und einem Ausfall von Mir, blieben beide ohne Punkte. Nach 20 Rennen liegt Mir mit mageren 13 Punkten in der Gesamtwertung auf dem 19. Platz, Marini ist mit nur einem Zähler an der 23. Stelle zu finden.

Am kommenden Wochenende geht es auf dem Red Bull Ring weiter. Mir verbindet mit der Strecke positive Erinnerungen: «Ich habe dort 2016 in der Moto3 meinen ersten Weltmeisterschafts-Sieg errungen», erinnert sich der Spanier, der im Juli seinen Vertrag mit der Honda Racing Corporation bis Ende 2026 verlängert hat. «Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in Österreich verbessern können, nachdem wir an den vergangenen Wochenenden nicht in der Lage waren, unser Potenzial richtig auszuschöpfen. Spielberg ist eine sehr spezielle Strecke und normalerweise bin ich beim harten Anbremsen sehr gut. Hoffentlich können wir am Kurvenausgang etwas finden, das uns hilft, mit den anderen mitzuhalten.»

Der Weltmeister von 2020 (auf Suzuki) konnte in Spielberg 2020 sein erstes MotoGP-Podium einfahren – damals wurde er Zweiter hinter Andrea Dovizioso.

Auch Teamkollege Luca Marini hat in Österreich in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt – zwei Podestplätze in der Moto2-Klasse und drei Top-5-Platzierungen (mit Ducati) in der Königsklasse. Mit der RC213V ist derzeit beim Italiener nicht viel mehr als Zweckoptimismus angesagt: «Das vergangene Wochenende in Silverstone hat die Fortschritte gezeigt, die wir mit dem Motorrad gemacht haben, alles passt immer besser zusammen und ich kann mich während des Wochenendes verbessern und Fortschritte machen», so der 27-Jährige. «Die Ergebnisse sind natürlich nicht so, wie wir sie uns wünschen, aber wir arbeiten hart. Ich denke, dass wir in Österreich einen weiteren Schritt machen können – auf einer Strecke, die ganz anders ist als die anderen, wo es mehr oder weniger nur ums Bremsen und Beschleunigen geht. Wir müssen uns deshalb auf diese Bereiche konzentrieren.»