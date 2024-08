MotoGP in Spielberg: Die ganze Action auf einen Blick

Kommendes Wochenende findet auf dem Red Bull Ring in Spielberg der Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 statt. Den gesamten Zeitplan gibt es hier im Überblick.

Spätestens seit dem Ende der MotoGP-Sommerpause in Silverstone sind die heimischen Fans bereit für die Zweirad-Elite, die kommendes Wochenende in Österreich gastieren wird. MotoGP-Ass Jorge Martin (Pramac Ducati) führt die WM-Tabelle mit einem hauchdünnen Vorsprung von 3 Punkten auf Champion Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) an. Dahinter lauert Enea Bastianini (Lenovo Ducati), der in Silverstone einen Doppelsieg einfahren konnte.

Vom 16. bis 18. August werden in Spielberg zahlreiche Fahrer in den verschiedensten Motorrad-WM-Klassen um Siege kämpfen – von der MotoE, über den Red Bull MotoGP Rookies Cup, bis hin zur Moto3, Moto2 und MotoGP wird in Österreich die volle Action geboten. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 28 Runden sein.

Wer sich dieses Zweiradspektakel nicht entgehen lassen und den Österreich-GP 2024 live miterleben will, erhält auf der Website des Red Bull Rings alle Informationen zur Anreise und dem Programm.

Infos zur Anreise gibt es auch auf SPEEDWEEK.com:

Zeitplan für den «Motorrad Grand Prix von Österreich 2024»

Freitag, 16. August:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, P1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.00 – 12.25 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP1

12.40 – 12.55 Uhr (15 min): MotoE, P2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.25 – 16.50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP2

17.05 – 17.15 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.25 – 17.35 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 17. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (14 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 18. August:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (16 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (28 Runden)