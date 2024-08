Äußerungen von Ai Ogura: Ohrfeige für Aprilia & Honda

Der aktuell Zweitplatzierte der Moto2-WM, Honda-Zögling Ai Ogura, wird nächstes Jahr in der MotoGP für Trackhouse Aprilia an den Start gehen. Dieser Schritt hat viele überrascht.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurde Ai Ogura, der derzeitige Zweite der Moto2-Klasse, immer wieder mit einem Sitz in der MotoGP in Verbindung gebracht. Der Japaner, der jahrelang als Honda-Junior unterwegs war und immer loyal zur Marke stand, wurde als möglicher Nachfolger von Taka Nakagami bei LCR Honda gehandelt.

Am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Österreich wurde offiziell, was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen: Ogura unterschrieb für die kommenden zwei Jahre bei Trackhouse Aprilia, wo er künftig gemeinsam mit Raul Fernandez auf Punkte- und Podiumsjagd gehen wird.

Damit bleibt der US-Amerikaner Joe Roberts, der ebenfalls auf einen Platz im amerikanischen Trackhouse-Team hoffte, für 2025 ohne Sitz in der MotoGP.



Für Ogura geht hingegen ein Traum in Erfüllung: «Die MotoGP ist das Maximum. Es gibt nichts Besseres!»



Überhaupt sähe er sich im nächsten Jahr am richtigen Ort: «Ich bin glücklich, dass ich diesen letzten Schritt machen kann.»

Dass er als Kind von Honda bei Trackhouse Aprilia landet, überraschte und sorgte für Stirnrunzeln. Er selbst gab zu, darüber nicht glücklich zu sein: «Wenn ich diesen Schritt mit Honda hätte machen können, dann wäre das das Beste gewesen!»

Eine Ohrfeige sowohl für sein künftiges Team als auch seine langjährigen Förderer bei Honda. Dass er die Option bei der japanischen Marke trotz der engen Verbindung nicht wahrgenommen hat, kann man den schon seit längerer Zeit schwachen Leistungen der RC213V zuschreiben. Denn Ogura gab auch zu Protokoll: «Ich muss an meine Zukunft und die Gesamtsituation denken!» Eine Spitze, die auf die Performance des derzeitigen Honda-Motorrads gemünzt sein dürfte. Denn dieses ist bislang, trotz zahlreicher Entwicklungsschritte in dieser Saison, dem Spitzenfeld kein Stück nähergekommen.

Auf die Frage, ob die Performance der Hauptgrund für seinen Wechsel weg von Honda ist, ließ sich Ogura nur ein simples «ja» entlocken.



Den Sitz bei LCR Honda erhält der Thailänder Somkiat Chantra, Nakagami wird voraussichtlich die Rolle eines Honda-Testfahrers übernehmen.