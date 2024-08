Live-Ticker MotoGP Red Bull Ring: Kampf der Giganten

Die Fans in Spielberg erwartet grandiose Action

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Österreich-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta & Co ergeht.

Mit seinem Sieg im Sprintrennen am Samstagnachmittag zog Weltmeister Pecco Bagnaia mit seinem Ducati-Kollegen Jorge Martin an der WM-Spitze gleich, beide haben vor dem Österreich-GP 250 Punkte auf dem Konto. Enea Bastianini und Marc Marquez als Dritter und Vierter liegen bereits 52 und 71 Punkte zurück.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 28 Runden, Start ist um 14 Uhr MEZ, Martin, Bagnaia und Marc Marquez, Reihe 2 bilden Aleix Espargaro, Jack Miller und Maverick Vinales. In Reihe 3 stehen Bastianini, Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi.



Wie das Rennen in Spielberg läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.