MotoGP-Sprint: Famoser Pecco Bagnaia – Marquez-Crash

Der MotoGP-Sprint von Spielberg war ein harter Kampf zwischen Pecco Bagnaia und Jorge Martin. Doch nach einem Fehler des Spaniers ging der Sieg an den Weltmeister. In der WM liegen die Ducati-GP24-Fahrer jetzt gleichauf.

Wenn auch nicht nach dem Geschmack der Österreicher, aber doch wenig überraschend, präsentierte sich den Fans mit Jorge Martin, Pecco Bagnaia und Marc Márquez eine exklusive erste Ducati-Startreihe. Doch bereits in Reihe 2 stand mit Jack Miller auf Position die erste KTM RC16 bereit. Neben dem Australier mit Aleix Espargaro und Maverick Vinales zwei Aprilia-Werksfahrer.

Während Silverstone-Dominator Enea Bastianini von Platz 7 in den Spielberg-Sprint über 14 Runden startete, hetzen die beiden KTM-Hoffnungen Pol Espargaro (10.) und Brad Binder (12.) aus Reihe in das Vorspiel zum Österreich-GP. Pedro Acosta, der am ersten Trainingstag mit drei Stürzen für reichlich Arbeit in der Tech3-Garage gesorgt hatte, rollte auf Startposition 14. Die Hoffnung der deutschen Fans, Honda-Wildcard Stefan Bradl feuerte seine RC213V von Platz 23 los.

Den perfekten Start zeigte das Ducati Trio, wobei Pecco Bagnaia in der Lage war, seinen spanischen WM-Gegner Nummer 1 von der Spitze zu verdrängen. Dahinter Marc Márquez und nach einer Runde bereits mit Abstand Aleix Espargaro und Jack Miller.

Pol Espargaro und Brad waren Position 7 und 8 ebenfalls sehr gut in den Sprint gekommen. Eine brenzlige Situation erlebten Pedro Acosta und Fabio Quartararo während des Starts, als die beiden – glücklicherweise ohne Sturz– kräftig kollidierten.

Nach vier Runden zogen die beiden WM-Führenden auf den Ducati GP24 das Tempo an und «MM93» musste mit ansehen, wie der Abstand auf eine 1 Sekunde wuchs.

In der gleichen Runde bekam Jorge Martin als erster Verfolger des Weltmeisters ein «Long-Lap» aufgebrummt – in Runde 4 war der «Martinator» in den Notausgang der kniffligen Schikane gebraust.

Zur Halbzeit des Sprints büßte der Pramac-Racer seine Strafe ab. Martin fiel damit hinter Marc Márquez auf Rang 3 zurück. Für die Startnummer 1 hatte sich die Lage damit dramatisch entspannt. Fünf Runden vor Schluss betrug die Führung Bagnaias auf Márquez 1,8 sec und 4,3 sec auf Jorge Martin.

Hinter den führenden Ducati-Piloten war ein harter Dreikampf zwischen Miller, Morbidelli entbrannt. Dahinter mit Abstand Brad Binder. Pedro Acosta lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 11 noch hinter Wildcard Pol Espargaro.

Fünf Runden vor Ende des kurzen Rennens rückte Jorge Martin wieder auf Platz 2 auf – denn Crash-König Marc Márquez war in Kurve 3 zu Boden gegangen. Platz 3 erbte Aprilia-Veteran Espargaro.

In der vorletzten Runde war aus dem Drei- ein Vierkampf um die dritte Position geworden. Brad Binder gab alles, um sich noch bestmöglich durch die Gruppe mit Miller, Morbidelli und Bastianini zu arbeiten.

An der Spitze ließ Weltmeister Francesco Bagnaia nichts mehr anbrennen. Nach einem fehlerfreien Match überfährt der Lenovo-Ducati-Star die Ziellinie als Sieger. Jorge Martin und Aleix Espargaro begleiten den Italiener aufs Sprint-Podest.

Nach einem starken Finale geht Platz vier an Bastianini. Jack Miller beschließt die Top-5 und ist damit bester KTM-Athlet. Den letzten WM-Zähler erhält Pol Espargaro, der 1,5 Sekunden vor Pedro Acosta das Ziel sieht.

Erneut ernüchternd endet der elfte Sprint der Saison für die Yamaha- und Honda-Piloten. Null Punkte für Japan. Auch für Stefan Bradl endete der Sprint ohne Zielankunft. Der Bayer musste seine Entwicklungs-Honda in der Box abstellen.

Kurios: Nach dem Sprint von Österreich teilen sich Pecco Bagnaia und Jorge Martin mit je 250 Punkten die WM-Führung.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaro, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 250 Punkte. 2. Martin 250. 3. Bastianini 198. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 117. 8. Aleix Espargaro 106. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 92. 11. Morbidelli 65. 12. Bezzecchi 63. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 11. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 1. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 364 Punkte. 2. Aprilia 199. 3. KTM 183. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 448 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 315. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 236. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 167. 6. Red Bull KTM Factory Racing 167. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 25. 11. Repsol Honda 14.