BMW M Award: Ein M5 für den besten Qualifier

Auf dem Red Bull Ring wurde der diesjährige Preis für den «BMW M Award» enthüllt. Dem besten Qualifier in der MotoGP-Saison 2024 wird beim Saisonfinale in Valencia ein BMW M5 übergeben.

Die MotoGP und BMW – das ist seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Nicht nur die offiziellen Fahrzeuge werden im Rahmen der MotoGP-WM seit 1999 von der BMW-M-Gruppe gestellt. Der beste MotoGP-Qualifier einer Saison wird zudem mit dem «BMW M Award» belohnt und darf sich in diesem Jahr einen BMW M5 nach Hause nehmen.

Das Siegerfahrzeug wurde im Rahmen des Motorrad Grand Prix von Österreich am 15. August von Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports, und Axel Mittler, Marketing Manager MotoGP der BMW M GmbH, enthüllt. «Seit mehr als zwei Jahrzehnten belohnt die BMW M GmbH den Gewinner des BMW M Awards mit einem großartigen Automobil, und der M5 in diesem Jahr ist keine Ausnahme“, sagte Dan Rossomondo nach der Enthüllung. „Neben seinem spektakulären Aussehen ist er vollgepackt mit bahnbrechender Technologie, die perfekt verkörpert, wofür auch die MotoGP steht: Leistung, Leidenschaft und Innovation. Der BMW M Award ist ein zentraler Bestandteil unserer jahrzehntelangen Partnerschaft, ein heiß begehrter Preis unter unseren Fahrern und ein Beweis dafür, wie sehr die BMW M GmbH ihre Leistungen auf der Rennstrecke schätzt. Wir sind gespannt, wer in diesem Jahr der stolze Besitzer des neuen BMW M5 sein wird.»

Mit dem BMW M Award wird seit 2003 der MotoGP-Fahrer mit dem besten Qualifying-Ergebnis ausgezeichnet. Die Fahrer erhalten für ihre Qualifying-Positionen an jedem Grand-Prix-Wochenende Punkte, die das Punktesystem für die Rennen widerspiegeln. Das Punktsystem entspricht jenem der MotoGP-Hauptrennen am Sonntag, mit 25 Zählern für den jeweiligen Sieger einer Q2-Session.

Der Fahrer, der am Ende der Saison die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt den begehrten BMW M Award. Rekordhalter ist Marc Márquez, der die Auszeichnung von 2013 bis 2019 sieben Mal in Folge gewann. In den vergangenen beiden Jahren konnte Pecco Bagnaia den prestigeträchtigen Preis für sich beanspruchen.

In der laufenden Saison liegt derzeit Jorge Martin (Pramac Ducati) mit 209 Punkten auf Platz 1 – er erzielte bereits fünf Pole-Positions. An zweiter Stelle liegt Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) mit 184 Zählern. Dahinter sind die beiden Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales (135) und Aleix Espargaró (127) zu finden.

Im Anschluss an die Präsentation hatten die beiden Aprilia-Piloten Aleix Espargaró und Raúl Fernández die Gelegenheit, mit dem BMW M5 auf dem Red Bull Ring ein paar Runden zu drehen.