Verletzter «Diggia»: Training für Start in Aragon

Fabio Di Giannantonio arbeitet an seiner Rückkehr zum Aragon-GP

Der in der MotoGP-Tabelle auf Position 8 liegende Fabio Di Giannantonio zählt nicht zu den Sturzkönigen. Doch auf dem Red Bull Ring erwischte es den Ducati-VR46-Piloten mit einer Schulterverletzung.

Statt der ursprünglich 25 Starter – neben der fixen Garde hatten sich für den Auftritt in Spielberg mit Pol Espargaro (KTM), Stefan Bradl (Honda) und Lorenzo Savadori gleich drei Wildcard-Piloten eingeschrieben – rollten zum Sprint am Samstag nur 24 MotoGP-Bikes in die Aufstellung.

VR46-Fahrer Fabio Di Giannantonio wurde von den Ärzten der medizinischen GP-Kommission nicht zugelassen. Grund für das Auslassen beider Rennen in Österreich war eine Verletzung, die sich der Römer im Zeittraining am Freitagnachmittag zugezogen hatten. Kurz vor Halbzeit der einstündigen Sitzungen hatte sich seine Ducati GP23 am Ausgang der schnellen Kurve 8 aufgeschaukelt. Mit über 150 km/h flog «Diggia» ins Kies.

Nach der weiteren Behandlung im Spital von Judenburg war schnell klar, mit der ausgekugelten linken Schulter fiel der Aufritt vor seinem Chef Valentino Rossi ins Wasser. Nach 156 GP-Starts in allen drei Kategorien der Straßen-WM in Serie verpasste der erst vor zwei Wochen für weitere Jahre bei VR46 bestätigte Italiener erstmals in seiner Karriere einen Rennlauf.

Aus sportlicher Sicht bitter, denn als bester VR46-Fahrer hatte sich Di Giannantonio kontinuierlich in der WM-Tabelle nach vorne gearbeitet. In Spielberg hätte er sich an Aleix Espargaro vorbei auf Rang sieben schieben können.

Die Chancen stehen allerdings gut, dass Fabio Di Giannantonio bereits nächste Woche die Reise in Richtung antreten kann. Auf Anfrage von SPEEDWEEK.com bei VR46-Racing bestätigte Medienkoordinator Pol Bertan: «Fabio hat sich nach der Rückkehr nochmals in ärztliche Behandlung gegeben. Nun arbeitet er aber bereits in der Therapie und er bemüht sich bereits wieder beim Aragon-GP dabei zu sein.»

Für alle Piloten wird die Reise nach Spanien spannend. 2023 fand der Große Preis der Provinz Aragon nicht statt. 2022 fuhren die GP-Stars zuletzt auf der Piste in der Nähe von Alcaniz. Bei seinem ersten MotoGP-Auftritt dort auf der Gresini-Ducati kam Fabio Di Giannantonio abgeschlagen als 19. ins Ziel.

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.