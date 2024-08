Viñales: «Wir haben den Dreh noch nicht raus»

Aprilia-Pilot Maverick Viñales erlebt eine MotoGP-Saison mit zunächst einigen Höhen, zuletzt aber mehr Tiefen. Beim Rennwochenende in Spielberg ließ er seinen Frust raus und nannte die derzeit größten Probleme.

In der Gesamtwertung der laufenden MotoGP-Saison ist Maverick Viñales derzeit mit 139 Punkten auf dem 5. Rang zu finden – er ist damit vor seinem Teamkollegen Aleix Espargaró platziert, der mit 113 Punkten auf dem achten Platz liegt. Deshalb könnte man meinen, dass Viñales momentan der Stärkere der beiden Piloten des Aprilia-Werksteams ist.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Viñales 25 der 26 Punkte Differenz in Assen und auf dem Sachsenring sammelte – bei diesen Events konnte Espargaró aufgrund seines Sturzes im Assen-Sprint und der folgenden Zwangspause keine Punkte einfahren. In den Rennen, wo beide Aprilia-Stammpiloten antraten, hatte Viñales zuletzt häufiger das Nachsehen. Dabei hatte «Top-Gun» zu Beginn der Saison beim Grand Prix of the Americas noch beide Rennen gewonnen.

Seither ging es für den Spanier einen Schritt zurück – er verzeichnet derzeit wenige Fortschritte, da für auftretende Probleme häufig keine Lösung gefunden werden konnte: «Ich bin wütend, denn wir starten oft schon auf dem falschen Fuß ins Wochenende», haderte er. «Wenn am Motorrad irgendetwas nicht funktioniert, versuchen wir es mit anderen Einstellungen, aber das bringt uns nicht weiter. Das ist hart, denn das hatten wir jetzt schon bei mehreren Events. Jedes Mal, wenn wir versuchen uns weiterzuentwickeln, stoßen wir auf ein neues Problem, und wir wissen nicht, ob es am Setup liegt oder ob es ein Defekt ist. So kann ich mich als Fahrer nicht weiterentwickeln.»

Die größten Schwierigkeiten hat der 29-Jährige offenbar mit dem Bremsverhalten seiner Aprilia. Dies gilt als generelle Schwäche der RS-GP, der Fahrstil von Viñales scheint jedoch weniger mit dem Bike zu harmonieren als der seines Teamkollegen. «Wir wissen, dass wir uns auf der Bremse verbessern müssen», grübelte er. «Besonders, wenn das Motorrad noch aufrecht ist, brauchen wir mehr Kraft und eine bessere Dosierbarkeit auf der Bremse. Wir haben da möglicherweise den Dreh noch immer nicht richtig raus.»

Diese Unsicherheit führe zu fehlendem Vertrauen und das sei laut Viñales derzeit das größte Problem: «Am Anfang der Saison haben wir am Motorrad nichts angefasst, es hat einfach funktioniert. Das Vertrauen in das Bike ist aber essenziell, denn das bringt dich ganz nach vorn», betonte er. «Ich hätte mich in Spielberg fast nicht für das Q2 qualifiziert, weil die Bremsen nicht richtig funktioniert haben. Du kannst dir an einem Rennwochenende einfach nicht leisten, dich ständig mit solchen Kleinigkeiten befassen zu müssen. So kann ich nicht das Maximum aus dem Motorrad herausholen.»

Dies sei ärgerlich, denn schließlich sei es nicht weit bis ganz nach vorne in der Startaufstellung. Die Zuversicht sei vorhanden beim Spanier, schließlich wäre man insgesamt schnell und in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Doch das Vertrauen in das Bike zu haben, um eine perfekte Runde zu fahren, sei entscheidend. Dies könne 0,3 Sekunden oder mehr ausmachen.

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.