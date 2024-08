Pol Espargaró (KTM): Bewunderung für Bruder Aleix

KTM-Testfahrer Pol Espargaró sprach nach dem MotoGP-Wochenende in Spielberg über das möglicherweise letzte Bruder-Duell in der Königsklasse und die Sensibilität der Updates an der RC16.

Pol Espargaró (KTM) kehrte auf dem Red Bull Ring als Wildcard-Fahrer in das MotoGP-Paddock zurück. Der 33-Jährige zeigte mit den Rängen 9 im Sprint und 11 im Grand Prix, dass er immer noch konkurrenzfähig ist. Auch mit seinem älteren Bruder Aleix wieder in der Startaufstellung zu stehen, hat er genossen.

Aleix wird seine Rennfahrer-Karriere nach dieser Saison beenden. War es das letzte Duell zwischen den Brüdern in der MotoGP? «Vielleicht war es noch nicht das letzte Mal», schmunzelte Pol. «Aber es war nett und wenn ich Alex Marquez früher überholen hätte können, wäre ich im Finish vielleicht näher an ihm dran gewesen.»

Pol weiter: «Es ist cool mit Aleix zu fahren. Er ist auf einem unglaublichen Niveau unterwegs», zollte Pol seinem Bruder Respekt. «Okay, in Spielberg hatte er am Sonntag Probleme. Aber er zeigt eine unglaubliche Leistung. Ich denke, es ist ein Traum eines jeden Fahrers, der an diesem Punkt ankommt, immer noch auf diesem Level zu sein und um Podestplätze und so gute Ergebnisse zu fahren. Ich bewundere das sehr.»

Bei den Rennen in Spielberg testete Pol Espargaró verschiedene Updates. Der Spanier erklärte die Komplexität der Änderungen an der RC16: «Wir hatten drei Motorrad-Spezifikationen dabei. Du kannst keinen neuen Motor in das gleiche Chassis einbauen oder eine neue Aero mit dem gleichen Setup benutzen – alles muss geändert werden. Heutzutage sind die Motorräder sehr kompliziert. Jedes Mal, wenn man einen Flügel an das Motorrad dran baut, wird auch ein anderer Bereich davon beeinflusst.»

Beim offiziellen MotoGP-Test nach dem Rennwochenende in Misano Anfang September, wird KTM die Stoßrichtung für 2025 definieren. Für diesen Test wird der österreichische Hersteller viel Material bereit haben. Ob Edeltester Dani Pedrosa bei den Rennen an der Adria mit einer Wildcard antreten wird, ist noch nicht entschieden.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.