MotoGP in Aragón: Moto3-Wildcard für Arbi Aditama

Nachwuchspilot Arbi Aditama wird in Aragón eine Wildcard für die Moto3 bekommen. Für den indonesischen Nachwuchsfahrer, der eigentlich in der JuniorGP-Serie fährt, ist es sein drittes Moto3-Wochenende.

Der indonesische Nachwuchspilot Arbi Aditama bekommt fürs Rennwochenende in Aragón/Spanien eine Wildcard. Das teilte das Honda Team Asia mit. Er nimmt damit an der 12. Runde der Moto3-WM teil.

Die Wildcard ist eine wichtige Übung für Aditama, der derzeit für das Astra Honda Racing Team in der JuniorGP-Serie antritt und auf Rang 26 liegt.

Es ist nicht Aditamas erstes Wochenende in der Moto3: Bereits bei seinem Heim-GP in Indonesien vor einem Jahr und diese Saison in Barcelona fuhr der 19-Jährige beim Großen Preis von Katalonien mit - erst kurz nach einer Handverletzung. Auf dem Circuit de Catalunya hatte er 2023 auch seinen ersten Sieg in der JuniorGP-Serie geholt. Jetzt die Moto3-Teilnahme in Aragón.

Aditama: «Ich möchte dem Astra Honda Racing dem, dem Junior Talent Team und dem Honda Team Asia dafür danken, dass sie das möglich machen. Ich bin sehr glücklich, diese Gelegenheit zu bekommen und werde aus den vergangenen Rennen lernen. Ich werde versuchen, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln und natürlich mein Können auf der Strecke zu zeigen.»

Wie Marc Márquez fährt auch Aditama mit der Nummer 93. Aditama: «Marc Márquez ist mein Rennsport-Held.» Racing liegt bei den Aditamas in der Familie: Sein Vater ist indonesischer Meister auf dem Drag Bike.

