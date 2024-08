MotoGP: Ducatis Tardozzi und der Boxen-Spion

Konfrontation in der Boxengasse: Tardozzi und der Spion

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi bot in Spielberg einem übereifrigen Aprilia-Mann auf Video-Spionagetour die Stirn. Die Story vom Österreich-GP ist abenteuerlich und eigentlich kaum zu glauben.

Beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg ereignete sich am Sonntagvormittag eine Szene, die einige Beobachter im ersten Moment verwirrte – die bei genauerem Hinsehen jedoch ein schweres Vergehen und ein Vertrauensbruch unter den Teams war.

Was war passiert? In der Boxengasse des Red Bull Rings wurden gerade die Motorräder für den Pitwalk und zum Warmmachen geparkt. In dieser Situation entstand ein Video. Das zeigt ein Mitglied der Aprilia-Crew, sogar im offiziellen Hemd, das mit einem Laptop oder Tablet seelenruhig um die Desmo von Marco Bezzecchi herumging. Bei genauerer Beobachtung ist zu erkennen, dass der übereifrige Aprilia-Vertreter Video-Sequenzen von der Seite und der Heckpartie der Ducati GP23 aufgenommen hat.

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi erspähte den «Spion» in Schwarz – marschierte auf den Tablet-Mann zu und deutete mehrfach auf dessen Gerät. Er drohte dem sehr ruhig wirkenden Eindringling mit erhobenem Zeigefinger und nahm sogar leichten Körperkontakt auf.

Einige Beobachter und Besucher der Boxengasse standen mit erstauntem Blick in der Nähe und beobachteten den resoluten Einschüchterungsversuch von Tardozzi. Doch die Verteidigungsaktion von Ducati-Bollwerk Tardozzi war damit noch nicht beendet. Er bestellte unmittelbar danach Aprilia-Manager Romano Albesiano in die Ducati-Box. Es wurde weiter wild diskutiert.

Tardozzi gegenüber SPEEDWEEK.com: «Es war nicht nur die VR46-Ducati. Dieser Kerl hat auch bei Yamaha oder auch bei Pramac die Bikes gescannt. Leute haben ihn dann auch bei VR46 gesehen und dabei gefilmt. Er ging mit dem iPad um alle Bikes herum – teilweise bis auf 10 Zentimeter ran und das vor allen Leuten. Er hat das gemacht, ohne die Bosse zu informieren. Aprilia sagt, sie haben nichts gewusst. Wir haben auch ein Video, als er die Yamaha M1 gescannt hat.»

Ducati weiß auch, welche Daten der Unbekannte gesammelt hat. Tardozzi: «Einer unserer Jungs stand direkt hinter ihm. Wir haben also ein Video von seinem iPad-Bildschirm. Daher wissen wir, dass er die Bikes mit einem Programm abgescannt hat.»

Tardozzi weiter: «Romano Albesiano hatte jedenfalls keine Ahnung von der Aktion. Ich hoffe, dass sie den Kerl feuern. Das Top-Management hat davon nichts gewusst. Romano war auch sehr verärgert. Romano ist ja auch nicht so dumm und schickt jemanden im Aprilia-Shirt los, der Scans macht.»

Zu seiner persönlichen Reaktion sagt Tardozzi: «Ich kenne den Kerl nicht, hab ihn noch nie gesehen. Vielleicht ist er aus der Aero-Dynamik-Abteilung. Er wollte wohl clever sein – ist aber wohl der größte Dummkopf! Ich habe ihm gesagt, dass er etwas tut, was nicht erlaubt ist. Er hat kein Wort gesprochen, keine Regung gezeigt. Für mich ist die Sache erledigt. Aprilia hat sich entschuldigt – aber es ist nicht fair.»

Übrigens: Tardozzi war zuletzt auch als Zaungast in der Box der VR46-Academy, als die Jungs um Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi in Misano Adriatico privat auf Superbikes gefahren sind.

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.