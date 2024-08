LCR-Honda Pilot Takaaki Nakagami hat sich mit HRC auf einen mehrjährigen Vertrag als MotoGP-Testfahrer geeinigt. Der Weg ist somit frei für Somkiat Chantra.

Taka Nakagami wird ab 2025 für die Testarbeit in Japan verantwortlich sein und als Brücke zwischen den Testteams in Japan und Europa fungieren. HRC möchte mit diesem Schritt die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen, um in der MotoGP wieder den Anschluss zu finden.