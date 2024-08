Takaaki Nakagami: «Es war keine Honda mehr»

Am 29. August wurde verlautbart, dass Takaaki Nakagami ab 2025 Testfahrer für HRC wird und seinen Platz bei LCR-Honda an Somkiat Chantra verliert. In Aragon gab der Japaner einen Einblick in seine zukünftigen Aufgaben.

Nach sieben Jahren als Stammfahrer in der MotoGP bei LCR-Honda, wird Takaaki Nakagami 2025 ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Der 32-Jährige wird bei HRC für die Testarbeit in Japan verantwortlich sein und als Bindeglied zwischen den Testteams in Japan und Europa fungieren. HRC möchte mit diesem Schritt die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen, um in der MotoGP wieder den Anschluss zu finden.

«Ich werde Testfahrer sein und auch einige Rennen mit einer Wildcard bestreiten», sagte Nakagami vor versammelter Medienrunde in Aragon. «Für mich ist es ein aufregendes neues Kapitel. Ich fühle mich gut und bin happy. Am meisten möchte ich in Japan helfen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Ich freue mich auch für Chantra – auch ihm werde ich mit meiner Erfahrung helfen, um sich einzugewöhnen.»

Insbesondere seine Funktion als Bindeglied zwischen Japan und Europa sieht Nakagami als sehr wichtig an. «In Europa haben wir derzeit keine Informationen darüber, was sie bei HRC in Japan machen», räumte er ein. «Ich weiß, dass sie eine Menge testen, aber die Informationen kommen nicht zu uns. Wir wissen nicht, was sie in Japan testen. Hier kann ich helfen und die japanischen Ingenieure mit den Testteams, dem MotoGP-Paddock und den Crew-Chiefs vernetzen. Wir müssen vieles miteinander teilen – sodass jeder alle Bereiche versteht.»

Hatte Nakagami noch andere Optionen als die des Testfahrers für HRC auf dem Tisch? «Das ist eine schwierige Frage. HRC hat mich während meiner gesamten Karriere unterstützt. Ich meine, in der Vergangenheit war es eines der besten Bikes. Ich bin mir sicher, dass Honda so schnell als möglich wieder an die Spitze zurückkommen wird, aber es wird schwer. Wie müssen viele Dinge ändern», betonte er.

Wann ist Honda seiner Ansicht nach ins Hintertreffen geraten? «2022, denn da haben sie das Konzept des Bikes komplett verändert», weiss der Japaner. «Ich erinnere mich, als ich das erste Mal auf das neue Bike gesessen bin – es fühlte sich nicht mehr wie eine Honda an. In der Vergangenheit war es ein kleines Motorrad und die größte Stärke hatte es auf der Bremse. Mit dem neuen Konzept haben sie versucht, den Grip am Hinterrad zu verbessern. Dabei haben sie ihren Weg verloren und nicht die richtige Balance gefunden. Dann kamen die Aerodynamik, die Devices und viele Dinge dazu – das sorgte zusätzlich für Verwirrung.»

Zukünftig wird Nakagami mehr in Japan sein, wo auch seine Familie lebt. «Ich vermisse meine Familie in Japan, wenn ich reise, aber ich werde dieses Leben trotzdem vermissen», schmunzelte er. «Wie viele Rennen ich bestreiten werde, weiß ich noch nicht. Aber die Rennen sind wichtig, denn ich will wissen, was vor sich geht und mir die Kommentare der Fahrer anhören.»