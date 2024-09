Pedro Acosta (GASGAS Tech3): «Ich hatte die Pace»

GASGAS-Tech3-Pilot Pedro Acosta möchte beim zweiten MotoGP-Event in Misano einen weiteren Schritt nach vorne machen. Regnerische Bedingungen würden ihm dabei helfen.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta erlebte beim ersten MotoGP-Meeting in Misano ein turbulentes Wochenende. Im Qualifying war er stark und erreichte den 5. Startplatz. Im Sprintrennen reichte es für Rang 6, im Grand Prix kam er nach einer Kollision mit Franco Morbidelli, fehlendem linken Frontflügel und Sturz nur auf Platz 17. Trotzdem sieht der Spanier das Positive: «Es war ein guter erster Event, einen zweiten Grand Prix hier zu haben ist sehr gut», meinte Acosta.

Beim eintägigen Test am Montag nach dem Grand Prix hatte er viel Arbeit und viele Dinge zu testen. Ihm ist es aber wichtiger, sich mit seinem derzeitigen Paket zu verbessern. «Ich konzentriere mich darauf, was ich kontrollieren kann. Die Basis, die wir jetzt haben, ist sehr konkurrenzfähig», betonte Acosta. «Ich versuche mich selbst zu verbessern und konkurrenzfähig zu sein. Ich verstehe die Elektronik und all die anderen Sachen immer besser – das hat mir in den letzten Rennen geholfen.»

Acosta machte seine Fortschritte in den letzten Rennen bei trockenen Bedingungen. Für Freitag ist in Misano Regen angesagt. Kann das dem 20-Jährigen bei seiner Weiterentwicklung helfen? «Ich habe noch nicht viel Erfahrung bei nassen Bedingungen. Zum Beispiel beim Test in Malaysia bin ich zwar gestürzt, aber ich war schnell. Auch in Jerez am Samstagmorgen war ich schnell», so Acosta. «Ich denke, wir haben schnelle Fahrer bei nassen Bedingungen wie Brad, Jack und Augusto. Wenn es morgen regnet, können wir gemeinsam daran arbeiten, um uns zu verbessern. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich generell mehr bei gemischten Bedingungen fahren, um zu sehen, wie die Elektronik funktioniert, die verschiedenen Mappings, etc.»

Das Ziel wird es auch sein, näher an die Ducati-Piloten heranzukommen. «Im Grand Prix am Sonntag waren wir nicht so weit weg von Ducati. Wenn ich ein gutes Qualifying habe und die ersten 4, 5 Runden dabei bin… ich hatte die Pace am Sonntag und es war natürlich schlecht, dass ich mit Morbidelli zusammengekracht bin. Am Ende war es ein Fehler, aber wir haben eine gute Pace», ist Acosta zuversichtlich.