Jetzt offiziell: Jack Miller 2025 bei Pramac Racing 19.09.2024 - 14:13 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Jack Miller

Jack Miller wird in der nächsten MotoGP-Saison für Pramac Racing an den Start gehen. Der Australier hat mit Yamaha einen Vertrag für 2025 unterzeichnet. Das gab das japanische Unternehmen am Donnerstag in Misano bekannt.