MotoGP erneut in Misano: Übertragung auch bei DF1 19.09.2024 - 07:19 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die MotoGP gastiert zum zweiten Mal in diesem Jahr in Misano

Als Ersatz für den abgesagten Event in Kasachstan gastiert die MotoGP am kommenden Wochenende zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem Misano World Circuit. Im gesamten deutschsprachigen Raum wird im Free-TV übertragen.