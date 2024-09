Pecco Bagnaia: «Es wird mehr Zweikämpfe geben»

Beim ersten Heim-GP in Misano sprang für Favorit Pecco Bagnaia kein Sieg heraus. Bei seinem 100. MotoGP-Start will das die #1 ändern und damit Ducati-Markenkollege Jorge Martin noch stärker unter Druck setzen.

Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia hatte sich gewünscht, den San Marino-GP vor 14 Tagen ganz oben auf dem Podest zu beenden. In Hinblick auf die Weltmeisterschaft konnte der Lenovo-Star Platz 2 dennoch wie einen Sieg feiern. Nach dem Fehler des WM-Leaders konnte die #1 auf einen Schlag 19 Punkte gutmachen. Überschaubare sieben Zähler trennen die beiden Desmosedici-Fahrer.

Die ungewöhnliche Situation des zweiten Misano-Events sieht der Doppelweltmeister differenziert: «Auf der einen Seite ist es gut, dass die Basisarbeit bereits erledigt ist. Die meisten Themen zur Abstimmung und zu den Reifen sind bereits geklärt. Wir werden hier nun an Kleinigkeiten arbeiten. Alle werden davon profitieren, dass die Temperaturen nun deutlich geringer sind – wir werden weniger Probleme mit dem Luftdruck erleben.»

Pecco Bagnaia ergänzt: «Gleichzeitig bedeutet das auch, dass wir einen engeren Wettbewerb sehen werden. Der Level wird höher sein. Es gibt sicher einen engeren Wettbewerb. In den Rennen können sich größere Gruppen bilden – und es wird mehr Zweikämpfe geben.»

Für Statistik-Freunde: Am Sonntag wird der Italiener seinen 100. Großen Preis in der Königklasse in Angriff nehmen. Und – Ducati hat am Sonntag die Chance, den 100. Sieg seit dem Einstieg in die MotoGP zu zelebrieren. Bagnaia ist sich den besonderen Zahlen bewusst und sieht damit den Sieg als oberste Priorität.

Pecco Bagnaia: «Es ist schon etwas besonders, zumal wir hier in Misano und wir wünschen uns diese Siege sehr. Es ist ein schöner Meilenstein und wir werden alles dafür geben, aber nicht um jeden Preis. Wir haben auch das Risiko und die Weltmeisterschaft im Auge.»

Auf die Frage, ob die Ducati-Werkspiloten auch praktisch vom erfolgreichen Test im Anschluss an den letzten GP – Bagnaia beendete den offiziellen Test auf Platz 1 – profitieren können, schüttelte der Racer aus Pesaro den Kopf: «Schön wäre es, aber nein. Es ist leider nicht möglich, die Sachen vom letzten Test bereits einzusetzen. Es war etwas sehr Gutes für uns beim Test dabei, aber das kann erst 2025 zum Einsatz kommen. Wir starten hier mit der gleichen Version wie beim letzten Rennen.»

In Sachen Fitness zeigte sich der Weltmeister am Tag vor dem ersten Training wieder komplett erholt von dem Crash mit Alex Márquez in Aragon. Sowohl Pecco Bagnaia als auch Rivale Jorge Martin starten in Bestform in die heiße Schlussphase der Saison: in den nächsten neun Wochen gehen die restlichen sieben MotoGP-Events über die Bühne.

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.