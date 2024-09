Bastianini (1.) fuhr für den Sieg die Krallen aus

Enea Bastianini (Ducati) gewann den zweiten Grand Prix in Misano – mit einem harten Überholmanöver in der letzten Runde gegen Jorge Martin. Für Ducati war es zugleich der 100. GP-Sieg in der MotoGP-Klasse.

Enea Bastianini konnte den zweiten Grand Prix in Misano für sich entscheiden. Von Startplatz 3 hielt sich Bastianini während es Rennens konstant in den Top-3. Nachdem Teamkollege Pecco Bagnaia zu Beginn zu kämpfen hatte und immer weiter zurückfiel, war der 26-Jährige der Einzige, der dem bärenstarken Jorge Martin folgen konnte. Die beiden Ducati-Piloten fuhren eine große Lücke auf den Rest des Feldes heraus. Am Ende sah es so aus, dass Bagnaia aufschließen konnte – bis der Weltmeister stürzte.

Martin und Bastianini machten danach den Sieg unter sich aus. In der letzten Runde sah der Italiener seine Chance und ging mit einem harten Manöver an Martin vorbei. «Im Rennen hat Jorge sehr viel gepusht, er fuhr sehr stark. In der letzten Runde sah ich dann etwas Platz in Kurve 4. Ich bin innen reingefahren, dann hat er die Linie zugemacht – ich musste dann härter als erwartet bremsen. Am Ende habe ich das Rennen gewonnen.»

Nach dem Überholmanöver von «La Bestia» musste Martin weit gehen und gestikulierte wild in Richtung seines Kontrahenten. Auf den Sieg hatte der Spanier keine Chance mehr. «Es war ein schwieriges Überholmanöver, aber wenn du die Chance hast, das Rennen zu gewinnen, dann musst du das machen», räumte Bastianini ein. «Ja, es war am Limit, aber es war die einzige Möglichkeit. Sonst wäre es für mich unmöglich gewesen, denn er war sehr stark.»

2015 hat Bastianini seinen ersten Grand Prix in der Moto3-Klasse in Misano gewonnen. Für Ducati war der heutige Sieg zugleich der 100. Grand-Prix-Sieg in der MotoGP. «Es ist ein spezieller Sonntag. Gestern habe ich sehr viel gearbeitet, um heute konkurrenzfähig zu sein. Heute morgen war mein Vertrauen im Warm-up schon sehr gut, weshalb ich auch für das Rennen zuversichtlich war. Der 100. GP-Sieg für Ducati ist sehr schön. Vor allem freut es mich aber, dass ich das Überholmanöver in der Kurve meines Fanclubs in der pinken Wolke gemacht habe», schmunzelte Bastianini. «Das ist ein schöner Tag für mich, den Rest des Sonntags möchte ich mit den Fans und meinem Team genießen und den Sieg feiern.»

Mit dem Fünffachsieg im Misano-GP hat Ducati zugleich zum fünften Mal in Folge die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewonnen. Sechs MotoGP-Events vor dem Saisonende kann der Hersteller aus Bologna nicht mehr eingeholt werden.

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.