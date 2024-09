Marc Marquez (3.) wollte gar nicht aufs Podest fahren

Als sich Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez bereits mit dem vierten Platz zufriedengegeben hatte, verschwand der Weltmeister vor ihm im Kies. Das Geschenk zum nächsten Podestplatz nahm der Gresini-Ducati-Pilot an.

Erneut beendete Marc Marquez ein MotoGP-Rennen auf dem Podest, was eigentlich gar nicht so geplant war, offenbarte die #93: «Durch die Verhältnisse an diesem Wochenende und das sehr Grip-Niveau auf der Piste, mussten wir zu anderen Zielen zurückkehren. Als ich am Samstag versucht habe, weitere Zeit zu finden, waren das Ergebnis zwei Stürze. Damit war mir klar, dass wir nicht um den Sieg fahren werden. Der Plan war es, mich an Pedro zu orientieren und auf einen vierten Platz zu fahren.»

Nachdem der Spanier am Heck des Rookies hing, schien dennoch mehr drin zu sein. Marquez weiter: «In den ersten Runden waren Pedro und ich sogar in der Lage aufzuschließen, wir waren bereits dran an Pecco. Aber auf einmal weg. Ich bin weiter konstant 1:31er-Zeiten gefahren und Pecco ist auf einmal viel viel schneller gefahren. Als er dann den Fehler gemacht und gestürzt ist war alles Weitere ein Geschenk.»

Der achtfache Champion konnte den kuriosen Rennverlauf des Weltmeisters teilweise nachvollziehen: «Mir ging es sogar ähnlich. Im ersten Teil des Rennens hatte ich ebenfalls weniger Leistung über die Reifen zur Verfügung, dann wurde es immer besser.»

Auch zu dem sehr robusten Manöver des Siegers in der letzten Runde hatte Marquez eine klare Meinung. Nach der Analyse der Fernsehbilder sagte er: «Keine Frage, in der Konsequenz war es nicht in Ordnung, dass Enea nicht um eine Position zurückgestuft wurde. Fakt ist, er hat ebenfalls die Strecke verlassen und dafür gibt es die Regel. Auch für die Weltmeisterschaft ist es so nicht Ordnung. Ich stimme dem Resultat also nicht zu.»

Der nach Misano von Bastianini wieder auf Platz 4 verdrängte GP23-Pilot stellte aber auch klar: «Eneas Manöver selbst, das war in Ordnung. Denn es gibt ja gar keine andere Möglichkeit in so einer Situation. Mit diesen Bikes kannst du nur so überholen. Und da es sich auch um eine Aktion in der letzten Runde handelt, musste er es versuchen. Das ist auch ein Teil des Rennsports. Ich selbst bin in Assen überholt und abgedrängt worden, habe aber nicht protestiert, weil es sauber war und er dabei nicht von der Piste abgekommen ist.»

Die Weltmeisterschaft bleibt spannend. Bastianini und Marquez schlossen weiter zu Pecco Bagnaia auf. Marc Marquez als Vierter hat dabei die Rolle des prominenten Beobachters eingenommen.

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.