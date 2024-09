Live-Ticker MotoGP Mandalika: Wer patzt dieses Mal?

Ab 8.30 Uhr MEZ tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Grand Prix auf der Insel Lombok in Indonesien. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta & Co ergeht.

Mit seinem Sieg im Sprintrennen am Samstagnachmittag hat Titelverteidiger Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam seinen Rückstand gegenüber WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) auf zwölf Punkte reduziert.



Martin war gestürzt und kam dennoch als Zehnter ins Ziel, wofür es im Sprint aber keine Punkte gibt. Die Podestplätze hinter Bagnaia eroberten dessen Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini und Marc Marquez (Gresini Ducati), die in der Gesamtwertung auf den Plätzen 3 und 4 lediglich drei Punkte trennen.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 27 Runden, Start ist um 9 Uhr MEZ, Martin, Marco Bezzecchi und Pedro Acosta, Reihe 2 bilden Bagnaia, Bastianini und Fabio Quartararo. In Reihe 3 stehen Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli.



Wie das Rennen in Mandalika läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.