MotoGP Sprint-Drama: Martin stürzt, Bagnaia siegt

Kurve 1: Noch liegt Pramac-Pilot Jorge Martin in Führung

Francesco Bagnaia an der Spitze

Nicht einmal eine Runde währte die Führung des MotoGP-Spitzenreiters Jorge Martin. Nach einem Sturz des Pramac-Piloten übernahm ausgerechnet Pecco Bagnaia das Kommando. Bastianini und Marquez komplettierten das Podest.

Eines hatten die 21 Starter des 15. Sprints der Saison wieder einmal gemeinsam – den weichen Hinterreifen des Ausrüsters Michelin. Vorne ging die Meinung auseinander. Einige Piloten, darunter Marc Marquez und Marco Bezzecchi setzten auf soft, die meisten Athleten vertrauten der harten Varianten für den Sprint über 13 Runden.

Für die größten Überraschungen im Q2 hatten Fabio Quartararo und Johann und mit Platz 6 und 7 für Japan-Comeback gesorgt. Ortszeit 15 Uhr, 32 Grad, das Feld ging n die Aufwärmrunde.

Den besten Start erwischte wie zuletzt Tabellenführer Jorge Martin. Hinter der #89 drückte sich aber bereits in Kurve 1 die #1 auf die zweite Position. Dahinter Pedro Acosta und Marco Bezzecchi. Die größte Sensation hatte Marc Marquez geliefert. Der Spanier sprang von Platz 12 auf 5 innerhalb des ersten Kilometers.

Die erste Runde war noch nicht beendet, die nächste Sensation: Sturz von Martin!

Der Spanier konnte weiterfahren aber die Führung war an den WM-Gegner Bagnaia übergegangen. In der dritten Runde änderte sich die Lage unter den Verfolgern. Marco Bezzecchi, Marquez und auch Bastianini hatten sich Acosta geschnappt.

Francesco Bagnaia hatte daher keine Ruhe an der Spitze. Marquez und Bezzecchi verkürzten den Rückstand nach fünf Runden auf 0,3 Sekunden. Dahinter versuchte Bastianini mit der schnellsten Rennrunden ebenfalls zur Spitze aufzuschließen.

Hinter den Top-5 war ein nicht weniger heißer Kampf zwischen Acosta, Morbidelli, Quartararo, Vinales, Di Giannantonio und Zarco ausgebrochen.

Bei Rennhalbzeit Atemstillstand in der Ducati-Werksbox: Bezzecchi verfehlte nach einer schlechten Bremsphase das Heck des Weltmeisters nur um Zentimeter. Der VR46-Racer kam von der Linie ab und wurde auf Platz 4 durchgereicht.

Marc Marquez hatte sich derweil direkt hinter Pecco Bagnaia in Position gebracht.

Im hinteren Feld kämpfte stattdessen Jorge Martin verbissen darzum wieder in die Punkteränge zu gelangen. Fünf Runden vor der Flagge war der «Martinator» auf rang 13 angekommen.

An der Spitze formierte sich ein Dreikampf. Bagnaia – Marquez – Bastianini. Drei Runden vor Schluss waren die Top-3 um 0,3 Sekunden getrennt. Im vorletzten Umlauf legte der Weltmeister nach und schaffte es einen kleinen Vorsprung rauszufahren. Noch bevor es in die letzte Runge ging gelang es «La Bestia» Platz 2 von Marquez zu erobern. An die #1 kam der Teamkollege aber nicht mehr ganz heran.

An der Ziellinie schlagt der Weltmeister Enea Bastianini um nur 0,1 Sekunden. Nach zwei Abflügen im Q2 war das Podium für Marc Marquez mehr als versöhnlich. Platz 4 geht an Marco Bezzecchi. In der letzten Runde verdrängt Franco Morbidelli Pedro Acosta noch von Rang 6 und ist damit bester Pramac-Pilot. Jorge Martin stellt weitere Piloten, kommt mit neun Sekunden Rückstand auf den Sieger als undankbarer Zehnter ins Ziel.

Den letzten Sprint-Punkt holt sich der direkt vor dem WM-Leader angekommenen Fabio Di Giannantonio.

Ein Glückliches Ende auch für Johann Zarco. Der Franzose schafft Platz 8. Pech hatte dagegen die zweite Hoffnung der Japaner. Im Tumult der Verfolgergruppe rutschte Fabio Quartararo auf Platz 12 ab.

Mit dem Sieg im Sprint von Mandalika halbiert Francesco Bagnaia den Punkterückstand Jorge Martin.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September)

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia