Enea Bastianini (Ducati): «Ich werde weiterkämpfen»

Enea Bastianini (Ducati) musste im Indonesien-GP einen schmerzlichen Ausfall hinnehmen. Den WM-Titel hat er noch nicht abgeschrieben. Für die MotoGP-Rennen in Japan ist der Italiener top-motiviert.

Nach Platz 2 im Sprintrennen riskierte Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini im Grand Prix in Indonesien zu viel, um einen Podiumsplatz und wichtige Punkte im WM-Kampf zu holen. Sieben Runden vor Schluss landete er im Kiesbett – ein gutes Resultat war dahin, der Titel ist fast schon außer Reichweite. «In Mandalika habe ich sehr viel riskiert, weil der erste Teil des Rennens nicht meinen Erwartungen entsprach. Nachdem ich die Pace steigern konnte und das Vertrauen in das Bike unglaublich war, dachte ich, dass ich um den Sieg kämpfen könnte», meinte der 26-Jährige. «Es war für mich wichtig, das Risiko einzugehen, um das Rennen zu gewinnen. Am Ende bin ich gestürzt, aber das ist Teil des Spiels. Für die zukünftigen Rennen muss ich konkurrenzfähig sein und so viele Punkte als möglich holen.»

Bei seinem einzigen MotoGP-Rennen auf dem Twin Ring Motegi im Jahr 2022 wurde Bastianini Neunter – damals noch in den hellblauen Gresini-Farben. Letztes Jahr konnte er in Japan verletzungsbedingt nicht antreten und wurde durch Testfahrer Michele Pirro ersetzt. «Ich habe die Rennen hier letztes Jahr verpasst, aber es ist eine gute Piste für Ducati. Ich bin bereit, es ist eine meiner Lieblingsstrecken und ich möchte konkurrenzfähig sein», ist er zuversichtlich.

Verglichen mit Teamkollege Pecco Bagnaia und Jorge Martin (Pramac Ducati) hatte Bastianini in der Saison 2024 weniger Stürze und zeigte mehr Konstanz. In den kommenden zehn Rennen kann noch viel passieren. Wie geht «La Bestia» die letzten fünf Events nach seinem Nuller im Indonesien-GP an, um seine Chance im Titelkampf noch zu wahren? «In der ersten Saisonhälfte war es für mich wichtig, Vertrauen mit dem Team und dem Bike zu erlangen, denn 2023 war ein Desaster. Ich war damals nicht so schnell, aber ich war konstant», erklärte er am Donnerstag in Motegi. «Jetzt, in der zweiten Saisonhälfte, habe ich viel mehr Selbstvertrauen und ich bin viel konkurrenzfähiger – ich war oft auf dem Podium oder nahe dran. Jorge und Pecco machen manchmal Fehler, aber Jorge hat 75 Punkte mehr als ich. Momentan bin ich also eher raus aus dem Kampf um den WM-Titel. Aber solange es noch möglich ist Punkte aufzuholen und die Lücke zu schließen, werde ich weiterkämpfen.»