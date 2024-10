Live-Ticker MotoGP Motegi: Pecco Bagnaia gegen Martin

Ab 6.30 Uhr MEZ tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Grand Prix im japanischen Motegi. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta & Co ergeht.

Mit seinem Sieg im Sprintrennen am Samstagnachmittag hat Titelverteidiger Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam seinen Rückstand gegenüber WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) auf 15 Punkte reduziert.



Martin hatte im Kampf um die Top-3 nichts zu melden, kam aber als Vierter ins Ziel, nachdem Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) in Führung liegend gestürzt war. Die Podestplätze hinter Bagnaia eroberten dessen Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini und Marc Marquez (Gresini Ducati), die in der Gesamtwertung auf den Plätzen 3 und 4 lediglich fünf Punkte trennen.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 24 Runden, Start ist um 7 Uhr MEZ, Acosta, Bagnaia und Maverick Vinales, Reihe 2 bilden Bastianini, Brad Binder und Franco Morbidelli. In Reihe 3 stehen Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi und Marc Marquez.



Wie das Rennen in Motegi läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.