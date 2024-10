MotoGP-Sprint, Japan: Acosta fliegt ab, Bagnaia siegt

Lange sah es nach dem ersten Sieg für GASGAS-Star Pedro Acosta aus. Doch der Spanier stürzte auf Platz 1 und schenkte den Sieg an Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia. Enea Bastianini verteidigte Platz 3 gegen Marc Marquez.

Aufmerksam aber auch mit wachsender Beunruhigung hatten die MotoGP-Stars das Qualifying der Moto2 verfolgt. Denn dort hatte das permanent wechselnde Wetter Geschehen und Ergebnisse bestimmt. Wie auch bereits in anderen Sitzungen aller Klassen sahen sich die Piloten einem Phänomen gegenüber. Trotz leichten Niederschlags befand sich der Asphalt an der Oberfläche in trockenem Zustand. Mit feuchtem Visier konnten die Piloten zugleich mit 99,9 Prozent Einsatz auf Zeitenjagd gehen.

Aufgrund der kuriosen Verhältnisse gab es zwar vor dem Start keine Zweifel, dass alle 23 Piloten mit Slicks in den Sprint gehen würden – doch eine Prognose zum Rennverlauf schien nicht möglich. Pedro Acosta, sah sich das Treiben in der Startaufstellung unbeeindruckt. Acosta, der sich Stunden zuvor seine erste MotoGP-Pole-Position erbeuten konnte, hatte als Rookie und Fünfter der Tabelle nichts zu verlieren.

Pecco Bagnaia, der neben der GASGAS des Spaniers Aufstellung genommen hatte, sah eine realistische Chance, den Rückstand auf Tabellenführer Jorge Martin zu verkürzen. Der Pramac-Pilot musste in den 16. Sprint des Jahres von Position 11 starten.

Bessere Karten hatte Enea Bastianini von Position 4, auch KTM-Pilot Binder, der das Zeittraining auf Platz 1 beendet hatte, rechnete sich ein Top-Resultat in Japan aus.

Auf einer offensichtlich trockenen Strecke ging es in die Aufwärmrunde – doch die Ungewissheit blieb. Den optimalen Start in den 12-Runden-Sprint zeigten die beiden Werks-Ducati. Pecco Bagnaia und Enea Bastianini hatten es geschafft, Rookie Acosta zu überrumpeln. Doch bereits in Kurve 4 ging Bastianini weit und Acosta war auf Rang 2. Perfekt hatte die Startaufgabe auf der WM-Führende – Jorge Martin kam von 11 auf 5 in der ersten Runde nach vorne.

Nach zwei Runden steckte Acosta direkt im Heck des Weltmeisters und mit einem mutigen Ausbremsmanöver setzte sich die #31 an die Spitze. Fast zeitgleich erlebte KTM-Kollege Brad Binder einen weiteren Rückschlag. Auf Platz 4 liegend, mit drang nach vorne, streikte die RC16. Binder steuerte die Box an.

Eingangs der vierten Runde hatten sich Acosta, Bagnaia und Bastianini um fast eine Sekunde abgesetzt. Auf Rang bemühte sich derweil Marc Marquez um Anschluss, dahinter Pramac-Star Martin.

Im hinteren Feld hatte es gescheppert. Die beiden Honda-Piloten Johann Zarco und Taka Nakagami waren kollidiert, der Japaner flog bei seinem letzten Japan-Sprint ins Aus.

Die Top-3 mit Spitzenreiter Acosta hatten sich sortiert, der Abstand auf die Verfolger Marquez und Martin wuchs mit jeder Runde weiter an. Acosta fuhr absolut souverän. Bei Halbzeit drehte der 20-Jährige seine schnellste Runde und damit gelang es ihm, eine Lücke von 0,7 Sekunden herauszufahren. Doch Acosta war sich seiner Sache zu sicher: Vier Runden vor Schluss warf der Spanier seinen Renner in Führung liegen mit hohem Tempo von der Strecke – Game over für Acosta.

Drama in der gleichen Runde auch für Aprilia. Raul Fernandez und Aleix Espargaro flogen ebenfalls von der Bahn. In der Zwischenzeit hatte die #93 seinen Rhythmus gefunden. Marc Marquez drehte die schnellsten Runden und verkürzte den Rückstand auf Platz 2 und Bastianini in großen Schritten. In der vorletzten setzte sich der Spanier in einem harten Duell gegen den Italiener durch – doch «La Bestia» gelang der Konter.

Von dem Kampf profitierte Pecco Bagnaia. Der Weltmeister ließ sich nicht verrückt machen und überfuhr als Sprintsieger die Linie. Im Ziel trennen Bagnaia, Bastianini und Marquez nur 0,34, sec. Mit Jorge Martin auf Position 4 gelingt es der #1 den Abstand um sechs Zähler zu verkürzen. Von Platz 11 gestartet, war es aber auch für den Pramac-Pilot ein erfolgreicher Sprint.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, komplettieren als Ducati-Piloten die Top-6. Die letzten Punkte im Sprint holten sich Alex Marquez, Jack Miller und Maverick Vinales, der mit Platz 9 der große Verlierer auf der Strecke war. Noch bitterer war das Event nur für die KTM-Piloten mit Sturz und technischem Ausfall.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 31 von 40 Rennen:

1. Martin, 372 Punkte. 2. Bagnaia 357. 3. Bastianini 300. 4. Marc Márquez 295. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 163. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 126. 10. Bezzecchi 125. 11. Morbidelli 125. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 60. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 549 Punkte. 2. KTM 265. 3. Aprilia 248. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 657 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 497. 3. Gresini Racing 419. 4. Aprilia Racing 290. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 251. 6. Red Bull KTM Factory Racing 233. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.