Franco Morbidelli will es dieses Mal besser machen

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) kommt mit guten Resultaten im Gepäck zum MotoGP-Wochenende auf Phillip Island. Sein schlechtes Abschneiden beim Australien-GP im Vorjahr möchte er vergessen machen.

In den letzten fünf Rennen (Sprint und Grand Prix) konnte Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli ebenso viele Top-5-Platzierungen erzielen. Aufgrund dieser Konstanz liegt der Italiener in der Gesamtwertung derzeit auf dem starken 8. Platz. Nach seinem schlechten Saisonstart, hätten wohl die wenigsten darauf gewettet, dass «Morbido» vor den letzten vier MotoGP-Wochenenden so weit vorne liegen würde.

In Australien möchte er seinen Lauf fortsetzen. «Wir kommen von einer guten Serie mit guten Ergebnissen und soliden Leistungen. Unser Ziel ist es, auch hier gut abzuschneiden. Ich hoffe aber, es wird ein konstanteres Wochenende als in Japan, wo wir nicht so gut gestartet sind», meinte der 29-Jährige.

2023 landete Morbidelli beim Australien-GP (noch mit Yamaha) auf dem enttäuschenden 17. Rang. Nicht besser lief es im Jahr davor, als er ausschied. Jedoch wurde Morbidelli 2018 – in seinem Rookie-Jahr in der MotoGP – auf Honda starker Achter. In seiner Moto2-Karriere erzielte er auf Phillip Island zwei Podestplätze. «Es ist eine großartige Strecke, an die ich gute Erinnerungen habe. Letztes Jahr habe ich hier aber keine gute Leistung gezeigt. Ich bin sehr motiviert, es in diesem Jahr besser zu machen», betonte der Ducati-Fahrer.

Unterscheidet sich seine Herangehensweise in Australien von jener bei anderen MotoGP-Events? «Die Strategie hinsichtlich der Reifen wird anders sein, weil wir eine andere Zuteilung haben – deshalb legen wir darauf mehr Aufmerksamkeit. Auch der neue Asphalt wird uns beschäftigen.» Zu den durchwachsenen Wettervorhersagen sagte Morbidelli gelassen: «Es ist für alle gleich.»

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.