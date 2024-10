Jorge Martin (Pramac Ducati): «Das wäre ein Desaster»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin kommt mit zehn Punkten Vorsprung nach Australien. Er mag die Strecke auf Phillip Island, erwartet sich aber ein MotoGP-Wochenende mit schwierigen Bedingungen.

2023 wurde Jorge Martin (Pramac Ducati) auf der spektakulären Strecke auf Phillip Island Fünfter, während sein WM-Kontrahent Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) Platz 2 erzielte – hinter Premierensieger Johann Zarco (damals noch mit Pramac Ducati). Martin war im letzten Jahr mit der weichen Mischung am Hinterrad von der Pole-Position zunächst auf und davon gefahren, in der letzten Runde wegen seines zerstörten Reifens aber vom ersten auf den fünften Rang zurückgefallen.

2024 wird dahingehend eine Herausforderung, weil die Strecke einen neuen Asphalt bekommen hat und wie immer auf Phillip Island das Wetter eine entscheidende Rolle spielen wird. «Es wird ein herausforderndes Wochenende. Nicht nur weil es der letzte Teil der Saison ist, sondern auch weil das Wetter hier so unterschiedlich ist, es wechselt täglich. Dazu kommen der neue Asphalt und die unterschiedlichen Reifen im Vergleich zum letzten Jahr», gab Martin zu bedenken. «Es wird sehr schwierig, auch wenn es um die Analyse der Daten geht – wir müssen schnell verstehen, was wir für das Rennen am Sonntag benötigen. Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr wird das der Schlüssel für den Sieg am Sonntag sein. Es ist eine der schönsten Strecken und es wäre sehr schön, hier zu gewinnen, aber das Wichtige ist die Meisterschaft. Aber klar, wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich sie zu 100 Prozent nutzen.»

Martin kommt mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf Bagnaia nach Australien. In Japan musste er mit den Rängen 4 im Sprint und 2 im Grand Prix einige Punkte auf Doppelsieger Bagnaia einbüßen. An den drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden in Australien, Thailand und Malaysia gilt es, so viele Punkte wie möglich zum Saisonfinale in Valencia mitzunehmen. «Es ist der wichtigste Teil der Saison. In einigen Phasen in diesem Jahr war Pecco sehr nah dran, oder er lag vorne. Das Wichtigste für mich ist, dass ich nach Valencia in einer guten Position komme – ich gebe mein Bestes, um das zu erreichen», betonte der Spanier. «Es sind drei Rennen, wo man viele Fehler machen kann – diese wiegen jetzt schwerer, denn wenn du einen Fehler machst, wäre das ein Desaster. Wir versuchen, immer konkurrenzfähig zu sein.»

MotoGP-Rookie Pedro Acosta zeigte bei den letzten Rennwochenenden einen fantastischen Speed. Müssen die beiden WM-Kontrahenten ein Auge auf ihn haben in den letzten vier Rennen? «Pedro ist sehr stark. Er hatte in Japan das Potenzial zu gewinnen, aber er stürzte. Er will seinen ersten MotoGP-Sieg in seiner ersten Saison. Aber auch Marc und Enea werden sehr stark sein – diese beiden haben ebenfalls einen Kampf untereinander und sie werden auch versuchen zu gewinnen», so Martin.

Apropos Acosta: Um etwas mehr Würze in die Pressekonferenz zu bringen, stellte der 20-Jährige den beiden Ducati-Piloten eine spannende Frage: Inwiefern wird der Hersteller aus Borgo Panigale den Titelkampf in Bezug auf technische Bevorzugung oder Teamorder beeinflussen? Martin meinte dazu: «Ich weiß es nicht, aber das kann ich nicht kontrollieren – deshalb beschäftige ich mich nicht damit», winkte der 26-Jährige ab. «Ich hoffe nicht, ich konzentriere mich aber auf das, was ich kontrollieren kann: 100 Prozent zu geben und schnell zu sein.»

Ducati-Mastermind Gigi Dall’Igna bekräftigte in dieser Woche nochmals, dass es keine Vorzugsbehandlung für einen der Fahrer und keine Teamorder geben wird.

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.