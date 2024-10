Starkregen auf Phillip Island verzögert FP1

Aufgrund starken Regens verzögert sich das erste freie MotoGP-Training auf Phillip Island – die Wetterkapriolen verhinderten bislang einen Start der Session.

Am Freitagvormittag schlagen die Wetterkapriolen auf Phillip Island zu und es regnet in Strömen. Dementsprechend ist die 4,45 km lange Strecke sehr nass, mit viel stehendem Wasser. Das erste freie MotoGP-Training sollte ursprünglich um 10.45 Uhr Ortszeit (1.45 Uhr MEZ) gestartet werden – es gab bereits mehrere Verschiebungen.

Während die freien Trainings der Klassen Moto2 und Moto3 noch durchgeführt werden konnten, wäre es derzeit zu gefährlich, um mit den MotoGP-Bikes auf die Strecke zu gehen.

Die Fahrer und Teams warten in ihren Boxen und verfolgen Safety-Car-Fahrer Loris Capirossi auf den Bildschirmen, der fleißig seine Runden dreht. An den Drifts mit seinem BMW kann man sehen, wie rutschig die Strecke ist.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.