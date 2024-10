MotoGP-Zeittraining: Marc Marquez vor Bruder Alex

In einem turbulenten, aber trockenen MotoGP-Zeittraining auf Phillip Island erzielte Marc Marquez (Gresini) die Bestzeit – vor Alex Marquez und Marco Bezzecchi. Ein Vogel sorgte während der Session für die rote Flagge.

Normalerweise hat die MotoGP-Klasse am Freitagvormittag 45 Minuten freies Training zur Verfügung, um an der Abstimmung der Motorräder zu arbeiten. Das FP1 auf Phillip Island musste jedoch wegen starkem Regen abgesagt werden. Somit mussten die MotoGP-Asse am Freitagnachmittag im Zeittraining, das über den direkten Einzug ins Q2 am Samstag entscheidet, ohne Vorkenntnisse auf die Strecke ausrücken. Vor allem im Hinblick auf den neuen Asphalt wäre die Session am Vormittag sehr wichtig gewesen, um Erfahrungen und Daten zu sammeln.

Das einstündige Zeittraining ging bei 20 Grad Celsius Lufttemperatur und bewölkten Bedingungen über die Bühne. Die Strecke war fast zur Gänze aufgetrocknet, weshalb die MotoGP-Asse mit Slicks auf die Piste gingen. Weil schon wieder schwarze Wolken am australischen Himmel zu sehen waren und erneut Regen angesagt war, verloren die Fahrer keine Zeit – sie gingen alle pünktlich um 15 Uhr Ortszeit auf die Strecke.

Nach nur zwei Minuten erwischte es Pramac-Pilot Jorge Martin in Kurve 4, als er über das Vorderrad stürzte. Auf der Piste war viel Verkehr – der Spanier hatte Fabio Quartararo (Yamaha) vor sich und musste hart bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Sieben Minuten später stürzte auch Jack Miller (KTM) in Kurve 4.

Nach zehn Minuten führte Maverick Vinales (Aprilia) mit 1:29,383 min die Zeitenliste vor Marc Marquez (Gresini Ducati) und Johann Zarco (LCR Honda) an. Drei Minuten später setzte sich Marc Marquez mit 1:29,020 min an die Spitze.

Nach 15 Minuten wurde die rote Flagge geschwenkt. Der kuriose Grund: ein Vogel hatte sich auf die Strecke verirrt. Zu diesem Zeitpunkt hatten weder Martin noch Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) eine komplette Runde absolviert. Einige Minuten später wurde die Strecke wieder freigegeben – dem Vogel war es dann doch zu langweilig geworden.

Nach 20 Minuten schrieb Bagnaia das erste Mal an und setzte sich an die 16. Stelle. Unmittelbar danach fuhr Martin mit 1:29,226 min die zweitschnellste Zeit. Fünf Minuten später konnte sich zur Freude der Fans Lokalmatador Miller mit 1:28,731 min an die Spitze setzen.

Die Top-10 zur Halbzeit der Session: Miller, Marc Marquez, Martin, Di Giannantonio, Bastianini, Bezzecchi, Acosta, Vinales, Zarco und Binder. Bagnaia war nur auf Rang 14 zu finden.

25 Minuten vor dem Ende fuhr Marc Marquez mit 1:28,454 min eine neue Bestzeit. Zur Erinnerung: der Streckenrekord von Jorge Martin aus dem Jahr 2023 beträgt 1:27,246 min. Unmittelbar danach fuhr Bagnaia auf Platz 6.

Die Top-5 15 Minuten vor dem Ende: Marc Marquez, Bezzecchi, Martin, Miller und Bastianini. Nur zwei Minuten später setzte sich Zarco mit 1:28,576 min an die zweite Stelle. Vinales war noch schneller und fuhr mit 1:28,160 min Bestzeit.

Acht Minuten vor dem Ende fuhr Marc Marquez mit 1:27,770 min die erste Zeit unter 1:28 min. Martin war mit 0,197 sec Rückstand Zweiter, Bagnaia lag nur auf Platz 12.

Fünf Minuten vor dem Ende starteten alle Fahrer ihre Schlussattacke. Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori stürzte in Kurve 1, Bagnaia setzte sich auf Platz 4. Martin stieß noch fast mit einem Hasen zusammen – die heimische Tierwelt wollte heute im Zeittraining ein Wörtchen mitreden. Acosta stürzte in Kurve 4, Miller in Kurve 6.

An die Zeit von Marc Marquez kam niemand mehr heran. Bruder Alex wurde Zweiter, VR46-Pilot Marco Bezzechi belegte Platz 3. Jorge Martin und Pecco Bagnaia folgten auf den Rängen 4 und 5.

Direkt ins Qualifying 2 zogen Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Martin, Bagnaia, Vinales, Binder, Di Giannantonio, Morbidelli und Rins ein.

In den Top-5 waren fünf Ducati. Vinales rettete die Ehre für Aprilia mit Rang 6, Binder wurde als bester KTM-Pilot Siebter. Alex Rins schaffte mit Platz 10 als einziger Fahrer auf einem japanischen Motorrad den direkten Einzug ins Q2.

Lokalmatador Jack Miller muss als 12. am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, ebenso Rookie Pedro Acosta, der nur den 13. Rang belegte.

Enea Bastianini schaffte als einziger Ducati-Fahrer nicht den direkten Einzug ins Q2 und belegte nur Rang 16. Bester Honda-Fahrer wurde wieder einmal Johann Zarco als 14.

Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Phillip Island (18. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:27,770 min

2. Alex Márquez (E), Ducati +0,102 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati +0,188

4. Jorge Martín (E) Ducati +0,197

5. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,243

6. Maverick Vinales (E) Aprilia +0,390

7. Brad Binder (ZA) KTM +0,495

8. Fabio Di Giannantonio (I) +0,542

9. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,550

10. Alex Rins (E) Yamaha +0,658

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,673

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,699

13. Pedro Acosta (E) KTM, +0,758

14. Johann Zarco (F) Honda +0,806

15. Augusto Fernandez (E) KTM, +0,858

16. Enea Bastianini (I) Ducati +0,989

17. Joan Mir (E), Honda +1,003

18. Aleix Espargaró (E) Aprilia +1,012

19. Luca Marini (I), Honda +1,050

20. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,523

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia +2,099

22. Raúl Fernández (E) Aprilia +2,288