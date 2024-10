Thailand-GP 2023: Doppelsieger Martin erhöht Druck

Bevor in 24 Stunden die MotoGP-Triebwerke auf dem Chang International Circuit von Buriram angelassen werden, lohnt sich ein kurzer Rückblick auf die außergewöhnliche Action ein Jahr zuvor.

2023 bot die Lage in der Königsklasse große Parallelen zum laufenden MotoGP-Wettbewerb, wenn auch mit teilweise anderen Protagonisten. Einen sensationellen Auftritt hatte das KTM-Werk dank Brad Binder. Mit zwei Podestplätzen manifestierte Binder seine Rolle als schnellster Pilot der leistungsstarken, aber nicht leicht zu bändigen RC16.

Im Sprint musste sich der Südafrikaner hinter VR46-Racer Luca Marini und Jorge Martin anstellen. Das Pramac-Ass hatte von der ersten Kurve an geführt und war dann präzise und ungefährdet zum Sieg gefahren. Schlecht lief es für Weltmeister Pecco Bagnaia. Der fand im Samstags-Event nicht die nötige Leistung. Als Siebter konnte er lediglich drei Punkte einbuchen.

Der Ducati-Werksfahrer war als Tabellenführer nach Buriram gereist. Sein Vorsprung von 27 Zählern auf Jorge Martin war vergleichbar mit den 20 Punkten, die der «Martinator» dieses Jahr als Führender mit nach Thailand bringt.

Am Sonntag erlebten die Fans einen fantastischen Dreikampf. Das Trio Martin–Binder–Bagnaia war dem Feld zur Rennmitte enteilt und die drei erfahrenen Piloten brachten sich für das Finale in Stellung. Den größten Ehrgeiz zeigte KTM-Pilot Brad Binder. Auf einer wild schlingernden RC16 schob sich Binder in der Schlussphase an Martin vorbei an die Spitze. Doch «BB33» war so am Limit unterwegs, dass Martin der Konter gelang.

Auch Pecco Bagnaia hatte den Sieg im Sinn. Nach der Sprint-Schlappe setzte die Startnummer 1 am Ende der vorletzten Runde ein spektakuläres Manöver. Auf der Außenbahn presste er sich vor Kurve 12 an beiden Gegnern vorbei. Doch die Attacke ging um Zentimeter daneben – beim Beschleunigen auf die Zielgerade wurde Bagnaia von beiden Gegner wieder abgefangen. Brad Binder steckte sein Vorderrad noch mehrmals neben die Pramac-Ducati, doch Martin verteidigte bravourös und gewann somit den GP von Thailand. Seine großen Emotionen entluden sich einmal mehr an der Verkleidungsscheibe der GP23.

Durch das Doppel in Buriram konnte sich Jorge Martin wieder voll zurück ins Geschäft um den WM-Titel bringen. In Thailand hatte er den Rückstand von 27 auf 13 Punkte verkürzt.

Dem Jubel in der KTM-Box war dann noch eine dezente Enttäuschung gefolgt. Weil Binder die Streckenbegrenzung in der letzten Runde überfahren hatte, ging es in der Wertung einen Platz zurück auf Rang 3.

Sehr enttäuschend war der Thailand-GP 2023 für das Aprilia-Werksteam gelaufen. Während Aleix Espargaro auf Position 8 einlief, musste Maverick Vinales eine defekte RS-GP zurück in Box überführen. Im GP gab es nur einen Sturz – Alex Marquez warf die Gresini-Ducati zu Boden.

Bei den bislang vier GP-Events auf der Piste von Buriram gab es vier verschiedenen Sieger. Den Premierensieg holte sich 2018 Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso. Ein Jahr später stand Honda-Aushängeschild Marc Marquez ganz oben. Ein wichtiger Triumph für die Japaner, denn Thailand ist einer der wichtigsten Märkte überhaupt für den Mobilitätsgiganten aus Tokio. 2022 gab es mit Miguel Olivera einen Außenseitersieg und 2023 dank Jorge Martin den nächsten Erfolg der Italiener.