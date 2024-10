KTM-Ass Binder will die lange Durststrecke beenden 24.10.2024 - 17:46 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose KTM-Pilot Brad Binder stand in Buriram schon dreimal auf dem Podium

In den letzten 32 Moto-GP Rennen blieb der bestplatzierte KTM-Pilot der WM dem Podest fern. Hochmotiviert will sich Brad Binder in Thailand an die Arbeit machen – und mit der RC16 zurück an die Spitze.