Di Giannantonio: «Meine Freundin wäre verärgert»

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) wird in Thailand seine letzten Saisonrennen bestreiten, danach wird er an der Schulter operiert. Er tut sich jetzt schon schwer damit, jemand anderen mit seinem «Baby» fahren zu sehen.

Im Grand Prix auf Phillip Island wurde Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) starker Vierter. Der siebte Platz im Sprintrennen komplettierte ein solides Wochenende für ihn. Der Thailand-GP am kommenden Wochenende wird für den Italiener der letzte in der Saison 2024 sein, danach legt er sich unters Messer. Er wird seine verletzte Schulter operieren lassen, um so rasch als möglich mit den Vorbereitungen auf die nächste Saison starten zu können und um bei den Vorsaisontests in guter Verfassung zu sein, wenn er das erste Mal auf die GP25 steigen wird.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Buriram vor dem Thailand-GP kam Di Giannantonio zuerst auf seine Leistung in Australien zurück. «Es war ein unglaubliches Wochenende für uns auf Phillip Island. Es war fantastisch, wieder auf dem Level zu sein, auf dem ich vor meinem Sturz in Österreich war. Ich bin sehr glücklich und stolz über dieses kleine Comeback.»

Auf dem Chang International Circuit konnte der 26-Jährige 2018 ein Moto3-Rennen gewinnen. Wie fühlt er sich vor den Rennen – insbesondere im Hinblick darauf, dass es für dieses Jahr die letzten sein werden? «Momentan ist es ein trauriges Gefühl, denn mir ist noch nie passiert, dass ich die Saison früher beenden musste oder ich ein paar Rennen wegen einer Verletzung verpasste», betonte Di Giannantonio. «Es ist ein seltsames Gefühl, aber ich bin voll motiviert, um an diesem Wochenende einen guten Job zu machen. Ich möchte das Maximum für mich und das Team herausholen, um die Saison gut zu beenden – ein Podium wäre fantastisch.»

Ein Podium wäre ein schöner Saisonabschluss für den VR46-Piloten. Wann wird er sich operieren lassen? «Nächsten Samstag habe ich die Operation an meiner Schulter. Bis dahin werde ich versuchen, die freie Zeit zu genießen, auch wenn ich natürlich lieber in Malaysia wäre. Im Moment möchte ich dann keine Rennen sehen, denn das würde mich wahrscheinlich traurig machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Freundin verärgert wäre, wenn wir alle Trainings, Qualifyings und Rennen von jeder Klasse ansehen würden», schmunzelte «Diggia».

Kann Di Giannantonio schon mehr darüber sagen, wer ihn in Malaysia und in Valencia auf der gelben GP23 ersetzen wird? «Es gibt viele Gerüchte, aber im Moment weiß ich noch gar nichts. Das Team sagte zu mir, dass ich der erste bin, der es erfahren würde», sagte er. «Aus der Perspektive eines Fahrers willst du nie jemand anders auf deinem Bike sehen – es ist dein Bike und dein Baby. Aber es ist gut für das Team und auch für die Sponsoren, ein Bike auf der Rennstrecke zu haben.»

Nächstes Jahr wird es in Thailand Mitte Februar einen offiziellen Test geben, Anfang März wird dort das erste Rennen der MotoGP-Saison 2025 stattfinden. Es werden heiße Temperaturen erwartet. Was heißt das für die Vorbereitung von Di Giannantonio? «Das ändert für mich nicht viel, der Test wird aber sehr wichtig sein. Eine gute Strecke zu haben, wo man mit dem Team Dinge testen kann, um so viel als möglich zu verstehen, ist die beste Lösung. Denn die schwierigsten Wochenenden haben wir, wenn die Bedingungen sehr heiß sind. Es wird ein guter Test – vor allem für mich nach der Operation, der Genesung und der Vorbereitung. Dann kann ich sehen, in welcher körperlichen Verfassung ich mich in einer herausfordernden Situation befinde.»