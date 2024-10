Pecco Bagnaia (3.): «Ich will saubere Zweikämpfe!»

Das Sprintrennen des MotoGP-Events in Thailand lief nicht nach Wunsch für Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia. Trotz Pole-Position blieb dem Italiener nur der letzte Podiumsplatz – hinter Rivale Jorge Martin.

Der Start in das MotoGP-Event in Buriram verlief mehr als nur vielversprechend für den letztjährigen Weltmeister Francesco Bagnaia. Nachdem der Italiener in im Vorfeld des Rennens bereits verkündet hatte, dass ihm die Strecke in Thailand besser liegen würde als jene auf Phillip Island, war er bei allen Trainingseinheiten in der Spitzengruppe zu finden und konnte am Samstagmorgen schließlich eine überlege Pole-Position herausfahren – die #1 pulverisierte zudem den Streckenrekord mit einer 1:28,7 min.

Doch bereits zu Beginn des Sprintrennens am Samstag deutete sich an, dass es dem Ducati-Werkspiloten schwerfallen würde, Punkte auf seinen WM-Kontrahenten aufzuholen. Teamkollege Bastianini war bereits nach der ersten Kurve in Führung gegangen und sollte diese bis zur Zielflagge nicht mehr abgeben. Bagnaia selbst wurde in der 7. Runde von Martin überholt und konnte zu keinem Zeitpunkt um den Sieg kämpfen: «Ich musste schon nach zwei, drei Runden einsehen, dass ich kein so gutes Gefühl hatte, wie ich es im Qualifikationstraining hatte. Ich hatte massive Probleme beim Anbremsen.»

Das harte Verzögern hatte der Turiner nach den Trainingseinheiten am Freitag noch als seine Stärke ausgemacht: «Sprintrennen habe ich aber genau in diesen Sektoren Zeit verloren. Glücklicherweise haben wir im Sprint nur zwei Punkte verloren. Diese Lücke müssen wir im GP am Sonntag wieder schließen. Das gute Gefühl in den Kurven 1, 3 und 8 wieder zurückzuerlangen würde mir schon ausreichen, um schnell genug für den Sieg zu sein.»

Dass ihm bis zum Saisonfinale in Valencia nun immer weniger Möglichkeiten bleiben, um seinen Rückstand auf den WM-Führenden zu verkürzen ist dem Ducati-Piloten dabei durchaus bewusst: «Die Lücke ist nun so groß, dass es Jorge reichen würde in jedem Rennen Zweiter zu werden und trotzdem Weltmeister zu werden.» Gleichzeitig gäbe es noch genügend andere Möglichkeiten:

«Ich bin mir sicher, dass das nicht auf diese Weise entschieden wird. Er kann gewinnen, er kann aber genauso gut nur Fünfter werden oder stürzen. Wir sollten uns besser auf unsere eigenen Resultate konzentrieren.»

Auf Hilfe seitens Ducati sei er dabei nicht angewiesen: «Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist, aber ich wurde nie von Ducati bevorteilt. Ich habe nie danach gefragt und ich will es auch niemals.» Auch im Zweikampf wolle er in den finalen Rennen nicht zu unsauberen Mitteln greifen: «Ich mag saubere Rennen und ich mag saubere Auseinandersetzungen. Ich kämpfe selbst immer so sauber wie es geht und fahre nie zu aggressiv. Ich habe nie jemanden rausgedrängt, um ihn überholen zu können, und so werde ich immer sein.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 35 von 40 Rennen:

1. Martin, 433 Punkte. 2. Bagnaia 411. 3. Marc Márquez 351. 4. Bastianini 343. 5. Binder 193. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 155. 9. Di Giannantonio 152. 10. Bezzecchi 137. 11. Aleix Espargaro 136.12. Alex Márquez 130. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 623 Punkte. 2. KTM 286. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 754 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 588. 3. Gresini Racing 481. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 289. 6. Red Bull KTM Factory Racing 264. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.