Q1 Buriram: Quartararo und «Diggia» – 2x Fabio im Q2! 26.10.2024 - 06:12 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Fabio Di Giannantonio hat den Sprung ins Q2 geschafft

Im ersten Qualifying in Buriram/Thailand sichern sich Fabio Quartararo und Fabio Di Giannantonio Tickets für die zweite Session. Diggia hat also an seinem letzten Wochenende vor der OP die Chance auf eine Top-Position.